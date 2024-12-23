Фонд Сороса назван организатором маршей протеста в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По данным телекомпании, именно в офисе этого фонда в Тбилиси и аффилированных с ним НПО разрабатываются планы и программы всевозможных акций, записываются обращения, происходит обеспечение атрибутикой и так далее.

С 28 ноября в Грузии, в основном в Тбилиси, проводятся ежедневные марши протеста после решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.

На акции выходят йоги, поклонники Гарри Поттера и любители татуировок, проводятся «шествия соседей», «марши курьеров», «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз» и так далее. Также регулярно организуются студенческие манифестации.

Представители «Грузинской мечты» заявили телекомпании, что «Фонд Сороса занят в Грузии подрывной работой».

В правящей партии отметили, что избранный президент США Дональд Трамп резко критикует деятельность этого и подобного ему фондов.