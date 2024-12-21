На марши протеста в Тбилиси вышли йоги и поклонники Гарри Поттера

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Так, в субботу на акции вышли йоги, поклонники Гарри Поттера и любители татуировок, что вызывает в соцсетях комментарии о «полной необразованности участников маршей» и «совершенном маразме».

«Как они надоели, их кто-то побьет», «Все эти марширующие душу продали», – пишут пользователи, которые не скрывают раздражения перекрываемыми транспортными артериями в Тбилиси и в регионах.

Ранее проводились «шествия соседей», «марши курьеров», «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз» и так далее.

Каждый вечер участники акций собираются у здания парламента Грузии и перекрывают проспект Руставели, однако их общая численность не превышает 1 тыс. человек.

Власти Грузии заверяют граждан, что не сворачивали с пути в ЕС, однако марширующие этого слышать не хотят.

Напомним, что протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки.

Эксперт рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.