Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.3 комментария
На марши протеста в Тбилиси вышли йоги и поклонники Гарри Поттера
Ежедневные марши протеста в Грузии, которые проводятся с 28 ноября после решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, «приобретают характер фарса и водевиля», отмечают пользователи соцсетей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так, в субботу на акции вышли йоги, поклонники Гарри Поттера и любители татуировок, что вызывает в соцсетях комментарии о «полной необразованности участников маршей» и «совершенном маразме».
«Как они надоели, их кто-то побьет», «Все эти марширующие душу продали», – пишут пользователи, которые не скрывают раздражения перекрываемыми транспортными артериями в Тбилиси и в регионах.
Ранее проводились «шествия соседей», «марши курьеров», «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз» и так далее.
Каждый вечер участники акций собираются у здания парламента Грузии и перекрывают проспект Руставели, однако их общая численность не превышает 1 тыс. человек.
Власти Грузии заверяют граждан, что не сворачивали с пути в ЕС, однако марширующие этого слышать не хотят.
Напомним, что протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки.
Эксперт рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.