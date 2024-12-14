Протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки

Мэр Тбилиси отменил открытие елки у парламента из-за протестов оппозиции в Грузии

Tекст: Мария Иванова

Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими и горожанами на проспекте Руставели в Тбилиси, где люди собрались, чтобы отпраздновать открытие новогодней елки, сообщает РИА «Новости».

Выборы нового президента Грузии, которые прошли в субботу, вызвали массовые протесты у здания парламента. Ситуация усложнилась из-за совпадения митинга с праздником, запланированным на 19.00 по местному времени.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение перенести открытие елки из-за протестов, которые сопровождались агрессивными действиями некоторых участников. Он призвал граждан не собираться на мероприятие, чтобы избежать возможных инцидентов. Каладзе подчеркнул, что праздник пройдет позже, когда протестующие покинут площадь, предоставив детям возможность весело провести время.

На проспекте присутствовали действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, оба выступили перед своими сторонниками. Протестующие остаются на месте, продолжая скандировать лозунги перед парламентом, несмотря на стянутые силы полиции, которые предотвращают возможные столкновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком Грузии сообщил об избрании нового президента, которым стал Михаил Кавелашвили. Между тем действующий президент Саломе Зурабишвили назвала результаты выборов нелегитимными, заявив, что «никто никого не выбирал».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе указал, что Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на отказ признать результаты выборов.