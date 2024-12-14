Премьер Грузии: Зурабишвили покинет президентский дворец через две недели

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец., передает ТАСС.

По словам Кобахидзе, инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили состоится ровно через две недели. Он также добавил, что избрание Кавелашвили президентом Грузии укрепит государственность и суверенитет страны. Премьер-министр уверен, что это событие внесет важный вклад в сокращение радикализма и поляризации в стране.

Премьер-министр также заявил, что попытки устроить «майдан» на Украине провалились, и подобные события никогда не произойдут в Грузии. Он отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» получила поддержку более 1 млн 120 тыс. человек на выборах, в то время как радикальная оппозиция не может собрать даже 2 тыс. протестующих. Это, по его мнению, свидетельствует о реальном положении дел в стране.

« В Грузии «майдан» провалился и никогда не состоится», – заявил Кобахидзе.