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Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии «никаких выборов не было»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелигитимными, потому что «никто никого не выбирал».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые публично выразила свое отношение к итогам президентских выборов в стране. По результатам голосования новым главой государства был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, передает Ura.Ru.
«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – заявила Зурабишвили.
Она вышла к собравшимся в Тбилиси митингующим, которые не признают легитимность состоявшегося голосования.
Президент выразила благодарность жителям, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.
Ранее Центризбирком Грузии объявил об избрании нового президента страны, которым стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли у Саломе Зурабишвили малейшие юридические основания остаться у власти.