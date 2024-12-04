Губернатор Калифорнии обвинил президента США в подрыве доверия из-за помилования сына Хантера Байдена

Tекст: Мария Иванова

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высказал несогласие с решением президента США Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, сообщает ТАСС.

Ньюсом заявил, что действия Байдена подрывают доверие к нему, подчеркнув, что он разочарован и не может поддержать это решение. Губернатор отметил, что, несмотря на понимание мотивации президента защитить своего сына, он ожидал, что Байден сдержит свои обещания.

Джо Байден объявил о помиловании Хантера в воскресенье, что касается периода с января 2014 года по декабрь 2024 года. В Делавэре Хантер Байден признал вину по делу, связанному с нарушениями в сфере владения огнестрельным оружием. В Калифорнии он также признал вину в неуплате налогов. Эти судебные разбирательства стали предметом общественного внимания и обсуждения.

На фоне этих событий избранный президент Дональд Трамп осудил решение Байдена, назвав его злоупотреблением властью и нарушением правосудия. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что помилование стало карикатурой на демократию, добавив, что это решение вызывает серьезные вопросы.

Накануне суд в Соединенных Штатах прекратил дело против Хантера Байдена после того, как его отец, президент Джо Байден, подписал указ о помиловании,

Джилл Байден сыграла ключевую роль в принятии этого решения, отмечают СМИ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США и потребует десятилетий для восстановления доверия.