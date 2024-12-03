CNN: Первая леди США настояла на помиловании Хантера Байдена

CNN: Джилл Байден сыграла ключевую роль в решении о помиловании Хантера Байдена

Tекст: Мария Иванова

Джилл Байден, первая леди США, оказала значительное влияние на решение президента Джо Байдена помиловать их сына Хантера, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Корреспондент телеканала Джефф Зелени отметил, что внутри семьи Байденов ощущалось давление, и Джилл Байден активно поддерживала президента в этом вопросе. Байден колебался в своем решении, и настойчивость его жены стала решающим фактором.

Издание The New York Post описывает Джилл Байден как одну из самых влиятельных первых леди за последние сто лет, подчеркивая ее контроль над доступом к президенту и ограждение его от прессы.

Президент США сообщил о помиловании Хантера Байдена 1 декабря. Помилование охватывает период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и связано с двумя судебными разбирательствами в Делавэре и Калифорнии, где Хантер признал вину в неуплате налогов.

Решение Джо Байдена вызвало возмущение среди некоторых его однопартийцев-демократов, пишет CNN. Хотя многие предполагали, что президент может прибегнуть к такому шагу, некоторые его коллеги не верили в это. Один из бывших сотрудников Белого дома выразил удивление, почему обсуждение помилования не велось открыто, поскольку многие были уверены, что Байден примет это решение.

Политические оппоненты также не остались в стороне. Избранный президент США Дональд Трамп назвал это помилование злоупотреблением и нарушением правосудия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные инстанции в штате Делавэр намерены прекратить уголовное дело против Хантера Байдена по обвинению в хранении оружия из-за помилования его отцом Джо Байденом.

Решение президента США Джо Байдена о помиловании сына нанесло значительный ущерб авторитету американской президентской власти, отметил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне в Кремле заявили, что не готовы комментировать это решение, поскольку оно является внутренним делом Соединенных Штатов.

Между тем Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность США.