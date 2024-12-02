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    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    2 декабря 2024, 12:54 • Новости дня

    Кремль отказался комментировать помилование Байденом сына

    Песков воздержался от комментариев по помилованию Байденом своего сына

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле нечего сказать по поводу помилования президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена, это внутреннее дело Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль не будет давать комментарии по поводу помилования президентом США Джо Байденом своего сына. Он отметил, что этот вопрос относится к внутренним делам США, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера, несмотря на прежние обещания этого не делать.

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение, назвав его вопиющим нарушением правосудия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова также осудила решение Байдена о помиловании Хантера.

    2 декабря 2024, 03:35 • Новости дня
    Байден подписал помилование сыну Хантеру по двум делам

    Байден помиловал сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов

    Байден подписал помилование сыну Хантеру по двум делам
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил о помиловании сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов вечером в воскресенье, говорится в сообщении Белого дома.

    Президент США Джо Байден после долгих размышлений решил помиловать своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов вечером в воскресенье, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, обвинения против Хантера являются политически мотивированными. Они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

    «На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – подчеркнул Байден, чье заявление обнародовал Белый дом.

    Президент отметил, что решение о помиловании своего сына он принял на выходных. «Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу», – сказал он.

    При этом, по словам Байдена, его решение продиктовано не только семейными мотивами, но и его убеждением в том, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия.

    До этого адвокаты Хантера выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они заявили, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Напомним, Байдену-младшему предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

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    30 ноября 2024, 15:58 • Новости дня
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис предупредил о возможной реакции России на провокации Запада, которая может обернуться ударом не только по Украине, но и по Европе.

    Отставной подполковник выразил озабоченность по поводу действий Запада, которые, по его мнению, провоцируют Россию применить систему «Орешник» не только на Украине, но и в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, Запад буквально «загоняет Россию в угол», добиваясь от президента Путина выполнения угроз.

    «Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают», – подчеркнул Дэвис.

    Он привел аналогию, сравнив Россию с медведем в берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно вторгается к нему, полагая, что останется безнаказанным.

    Эксперт считает, что такая стратегия может привести к серьезным последствиям, включая эскалацию конфликта за пределами Украины и распространение его на европейские страны.

    Ранее в Кремле заявили, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    2 декабря 2024, 05:37 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    @ Al Drago/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, назвав это вопиющим нарушением правосудия.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил возмущение решением президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, сообщает ТАСС. Трамп назвал это вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

    Республиканец задался вопросом, включают ли в это помилование также и «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия в 2021 году, которые, по его мнению, подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Трамп и его сторонники считают, что многие из задержанных после штурма Капитолия рассматриваются как политические заключенные. Он подчеркнул, что эти люди находятся в заключении уже несколько лет без должной правовой защиты.

    Напомним, ранее действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов. После этого Байден-младший выразил намерение посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

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    29 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Американского хоккеиста удивили ежедневные рукопожатия в России

    Американский хоккеист Томпсон удивился ежедневным рукопожатиям в России

    Tекст: Вера Басилая

    Американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Американский хоккеист нижегородского клуба «Торпедо» Китон Томпсон поделился своими впечатлениями о жизни в России, передает «Чемпионат». По его словам, его сильно удивила традиция ежедневных рукопожатий в раздевалке и пожелания приятного аппетита.

    «Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвертый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего?» – рассказал американец.

    По словам хоккеиста, в Америке пожелания приятного аппетита можно услышать только от официантов, тогда как в России эта практика является частью повседневного общения. Томпсон отметил, что ему теперь нравится эта традиция, поскольку она привносит дружелюбие.

    В текущем сезоне Томпсон участвовал в 26 матчах, где набрал пять очков, забив один гол и сделав четыре передачи. Хоккеист продолжает адаптироваться к жизни в России как на ледовой площадке, так и за ее пределами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    29 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    МИД: Ввод миротворцев на Украину будет провокацией

    МИД заявил о провокационности планов Запада по размещению миротворцев на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Озвученные Службой внешней разведки России планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными, они дополнительно указывают на намерение Запада углубить военное противостояние с Россией, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, данные планы являются провокационными, они демонстрируют стремление Запада углубить участие в военной конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    «Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – заявил Галузин.

    Он также отметил, что Запад уже глубоко вовлечен в противостояние с Россией.

    Ранее в Кремле заявили, что размещение миротворческого контингента на Украине возможно лишь при согласии всех участвующих сторон.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о планах Запада развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    1 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

    Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты Хантера Байдена считают, что победа Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для их подзащитного, учитывая возможное давление на спецпрокурора.

    Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

    Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

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    2 декабря 2024, 09:06 • Новости дня
    Захарова назвала помилование Байденом сына «карикатурой на демократию»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала решение президента США Джо Байдена о помиловании его сына Хантера.

    «Карикатура на демократию», – отметила Захарова, комментируя решение Байдена, передают «Известия».

    Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.

    После этого Хантер Байден выразил намерение посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о помиловании его сына, назвав это вопиющим нарушением правосудия.

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    2 декабря 2024, 04:42 • Новости дня
    Хантер Байден после помилования решил посвятить жизнь зависимым

    Associated Press: Байден-младший посвятит жизнь помощи людям с зависимостями после помилования

    Хантер Байден после помилования решил посвятить жизнь зависимым
    @ Evan Vucci/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    После помилования отцом Хантер Байден, сын президента США, выразил намерение посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, признавая ответственность за свои прошлые ошибки, сообщает Associated Press.

    Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, после того как был помилован своим отцом по двум судебным делам, объявил о намерении посвятить свою жизнь поддержке людей, страдающих от зависимостей, передает ТАСС.

    В своем заявлении он подчеркнул, что осознает ответственность за ошибки, совершенные в период зависимости, и выразил сожаление о том, что они были использованы для публичного унижения его и его семьи в политических целях. «Я никогда не буду воспринимать сегодняшнее помилование как должное и посвящу свою жизнь, которую мне удалось восстановить, помощи тем, кто все еще болен и страдает», – заявил Хантер.

    Он также отметил, что его решение работать с людьми, испытывающими подобные проблемы, связано с тем, что он сам прошел через трудности зависимости и понимает, какое влияние она может оказывать на жизнь человека.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера, который обвинялся в хранении оружия и неуплате налогов. Всего ему грозило более 40 лет лишения свободы.


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    30 ноября 2024, 02:45 • Новости дня
    Ким Чен Ын обвинил США в обострении конфликта на Украине

    Лидер КНДР заявил о безответственных мерах США, затягивающих конфликт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Ким Чен Ын выразил обеспокоенность действиями США, которые, по его мнению, обостряют конфликт на Украине, угрожая человечеству.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым 29 ноября высказал мнение, что действия США ведут к обострению конфликта на Украине, сообщает ЦТАК. Он выразил серьезную обеспокоенность тем, как ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, и отметил, что антироссийские меры США являются безответственными.

    «Товарищ Ким Чен Ын, выражая серьезную озабоченность развитием обостряющейся с каждым днем ситуации на Украине, высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству», – передает ЦТАК.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что действия США должны быть осуждены международным сообществом. Его заявление прозвучало на фоне предупреждений президента России Владимира Путина о том, что применение дальнобойного вооружения США и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям.

    Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, после разрешения США и НАТО на использование дальнобойного вооружения, российские военные объекты в Курской и Брянской областях подверглись атакам американскими и британскими ракетами. В ответ Россия впервые применила баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепре, что стало ответом на западную провокацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Появление на Украине военных из США и Франции сигнализирует об эскалации конфликта, это может привести к мировой войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог, который писал «план Трампа по миру на Украине».

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    2 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Матвиенко не увидела оснований для контактов с Сенатом США

    Матвиенко не увидела оснований для контактов с американским парламентом

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии условий для возобновления переговоров с Сенатом США и предложила отмену санкций как возможный шаг к диалогу.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент отсутствуют условия для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации России, передает РИА «Новости». Она отметила, что диалог мог бы быть полезным при определенных обстоятельствах.

    Матвиенко указала, что снятие санкций против российских парламентариев избранным президентом США Дональдом Трампом стало бы значительным шагом к установлению конструктивного взаимодействия между странами. «Пусть новый президент США отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения», – отметила спикер.

    Ранее Матвиенко заявила, что сигнал президента Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте.

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    30 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Рябков заявил о наличии опасности обмена ядерными ударами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что не все в этом вопросе зависит исключительно от России, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что все необходимые заявления о применении ядерного оружия уже сделаны российским руководством, включая президента Владимира Путина. Эти заявления отражены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания, добавил он.

    Рябков также прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, который смоделировал обмен ядерными ударами между Россией и США. Он отметил, что подобные моделирования проводились и ранее, включая профессиональные исследования последствий ядерного конфликта, и указал на крайнюю сложность и остроту текущей ситуации.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил обеспокоенность по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, что может привести к столкновению ядерных держав.

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    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко

    Ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Теперь нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре опять ее поднимет. Причем эксперты ждут очень жесткого шага от ЦБ – роста ставки до 23% и даже до 25%. Почему нет другого – более приятного – пути для стабилизации ситуации? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке

    «Все идет к тому, что грузинским властям придется выдворять Зурабишвили силой из президентского офиса». Такими словами политологи описывают развитие политического кризиса в Грузии – судя по целому ряду признаков, он подходит к своей кульминации. Для обеих сторон – и для Запада, и для правительства Грузии – исход этого противостояния имеет принципиальное значение. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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