Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
Кремль отказался комментировать помилование Байденом сына
Песков воздержался от комментариев по помилованию Байденом своего сына
В Кремле нечего сказать по поводу помилования президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена, это внутреннее дело Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Кремль не будет давать комментарии по поводу помилования президентом США Джо Байденом своего сына. Он отметил, что этот вопрос относится к внутренним делам США, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера, несмотря на прежние обещания этого не делать.
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение, назвав его вопиющим нарушением правосудия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также осудила решение Байдена о помиловании Хантера.