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Матвиенко заявила о расшифровке Западом сигнала Путина об оружии
Матвиенко заявила о признании Западом значимости обращения Путина об оружии
Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Конечно, все понимают, что это и мощный сигнал. И у нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», – цитирует ТАСС Матвиенко.
Матвиенко также отметила, что обращение Путина и применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стали значительным актом в современной геополитике, значимость которого «еще будет долго раскрываться».
По словам Матвиенко, сенаторы выражают единодушную поддержку действиям Владимира Путина по защите суверенитета страны. Она подчеркнула, что Совфед готов и дальше поддерживать действия по обеспечению безопасности России. Матвиенко также заявила, что Запад должен признать, что не смог нанести геополитическое поражение России, и сесть за стол переговоров по международной безопасности.
Матвиенко подчеркнула, что Россия должна быть готова к любым безрассудным шагам Запада, и не оставляет сомнений в адекватности ответа.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об искажении Западом данных о применении ракеты «Орешник».
Турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний этой ракеты. Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.
Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.