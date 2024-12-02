Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров отметил, что экономическое сотрудничество России и Венгрии показывает устойчивый рост в товарообороте и инвестициях, передает РИА «Новости». «В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам», – заявил он.

По словам Лаврова, эффективность принятых решений и договоренностей подтверждается успешной реализацией всех заявленных проектов, даже на фоне осложнений в мировой экономике.

Ранее Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода.