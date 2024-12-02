Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
Лавров сообщил о реализации флагманских проектов России и Венгрии в энергетике
Россия и Венгрия продолжают успешную реализацию флагманских проектов, включая энергетические, несмотря на искусственно созданные сложности в мировой экономике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Лавров отметил, что экономическое сотрудничество России и Венгрии показывает устойчивый рост в товарообороте и инвестициях, передает РИА «Новости». «В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам», – заявил он.
По словам Лаврова, эффективность принятых решений и договоренностей подтверждается успешной реализацией всех заявленных проектов, даже на фоне осложнений в мировой экономике.
Ранее Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода.