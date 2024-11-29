Орбан выразил обеспокоенность из-за западных военных на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, сообщения о гибели этих военных в результате российских авиаударов требуют проверки, однако они свидетельствуют об эскалации конфликта и могут привести к мировой войне, передает ТАСС.

Орбан также отметил, что западные страны начинают с поддержки, затем поставляют оружие, а теперь и направляют своих военных, что угрожает их жизням. Он призвал европейских лидеров обратить внимание на эти события.

Второй важной новостью Орбан назвал использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник» против завода «Южмаш» в Днепре.

Он подчеркнул, что эта ракета обладает высокой точностью и разрушительной силой, и при дальнейшем участии Запада в конфликте может быть применена против объектов в Европе.

Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, который обещал заняться решением этой проблемы с января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США, заявив, что победа Трампа позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию этого конфликта, а также спрогнозировал выход США из украинского конфликта после избрания Трампа.