30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа
Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.
В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.
«Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.
Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.