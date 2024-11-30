Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

«Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.