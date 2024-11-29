  • Новость часаКазахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Назван продукт, который подешевеет в России
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    Лукьянов: Пережившие оживление связи России и Турции достигли предела
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    29 ноября 2024, 20:45 • Видео

    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Главное
    Почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты
    В Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    В ЕС у детей нашли «синдром оборотня»
    Самарский губернатор собрался подать еще одно заявление о махинациях в футболе

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............