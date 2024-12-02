Саломе Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В социальных сетях она распространила высказывание Джорджеску, сделанное им несколько месяцев назад, о готовности запретить в стране политические партии.

«Русские марионетки везде дают одинаковые предвыборные обещания», – заявила Зурабишвили.

Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.

По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».