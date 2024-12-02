Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»
Саломе Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили оскорбила победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В социальных сетях она распространила высказывание Джорджеску, сделанное им несколько месяцев назад, о готовности запретить в стране политические партии.
«Русские марионетки везде дают одинаковые предвыборные обещания», – заявила Зурабишвили.
Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.
По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».