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    30 ноября 2024, 01:34 • Новости дня

    Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

    Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.

    Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

    «Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

    При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

    Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

    На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    28 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Названо число участников конфликта со стрельбой в центре Москвы

    В перестрелке на Большой Никитской улице в Москве участвовали до восьми человек

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы на Большой Никитской улице в конфликте со стрельбой участвовали до восьми человек, сообщили в правоохранительных органах.

    Представитель правоохранительных органов сообщил, что в конфликте со стрельбой у кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы участвовало до восьми человек, передает ТАСС.

    В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском участников этого происшествия.

    Напомним, на Большой Никитской улице в Москве между двумя посетителями кафе произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого предположительно из травматического оружия.

    По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Полиция разыскивает троих подозреваемых в стрельбе у кафе на Большой Никитской в Москве.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    27 ноября 2024, 20:44 • Новости дня
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы произошла стрельба после конфликта около кафе, нападавший скрылся, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел у кафе на Большой Никитской улице, передает ТАСС. По предварительным данным правоохранительных органов, один человек пострадал. Также поступила информация о том, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. По данным RT, инцидент произошел у у «Кофемании». Это кафе в 2018 году уже попадало в СМИ после того, как футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили там драку.

    Место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.

    Ранее москвича приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке-баре «Сокровища Фараона». В октябре в подмосковном Одинцово произошла стрельба, полиция установила всех причастных к конфликту.

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    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    27 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Китай начал расследование против министра обороны по подозрению в коррупции

    Financial Times: Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня из-за подозрений в коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские власти начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третье расследование в отношении действующего или бывшего министра обороны подряд.

    Власти Китая инициировали расследование против министра обороны Дун Цзюня в контексте коррупционного скандала, который охватил высшее руководство Народно-освободительной армии Китая, передает Financial Times. Источники издания в США сообщили, что Дун Цзюнь был назначен на пост в декабре 2023 года после увольнения его предшественника, также обвиненного в коррупции.

    По данным американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, Дун Цзюнь оказался под следствием из-за подозрений в коррупции. Это расследование стало частью более масштабной проверки внутри НОАК, направленной на выявление коррупционных схем. Дун Цзюнь является уже третьим министром обороны подряд, который оказался под следствием по подозрению в коррупции.

    Назначение Дун Цзюня в декабре 2023 года стало попыткой укрепить доверие к руководству НОАК после отставки предыдущего министра. Однако новые подозрения в коррупции ставят под сомнение эффективность антикоррупционной кампании, проводимой в Китае в последние годы. Власти продолжают бороться с коррупцией на всех уровнях, стараясь улучшить имидж армии и ее руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель правления Bank of China Лю Ляньгэ получил смертный приговор за взяточничество с отсрочкой исполнения на два года и конфискацией имущества. В Китае казнили трех педофилов, среди которых школьный учитель, рабочий и крестьянин, двое из которых были признаны виновными в серийных изнасилованиях. Бывшая глава округа в Китае Чжун Ян приговорена к 13 годам за коррупцию, имея 58 любовников и используя должностное положение для романтических связей.

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    29 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы

    Три пары парашютистов впервые совершили прыжок из стратосферы

    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех организовал прыжок трех пар парашютистов из стратосферы на высоте 10 120 м, установив несколько рекордов и подтвердив возможности парашютной системы «Тандем-400».

    Госкорпорация Ростех организовала уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», установлены несколько мировых рекордов, сообщает ТАСС.

    Во время испытания три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны совершили прыжок, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

    Скорость самолета Ан-72, из которого производился прыжок, составляла 350 км/ч, а температура за бортом достигала минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Среди участников рекордного прыжка были Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

    Парашютная система «Тандем-400» была разработана Ростехом для выполнения как учебно-тренировочных, так и боевых прыжков. Она закрывает все потребности специалистов поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет десантироваться в паре с инструктором и перевозить до 225 кг грузов, включая кислородное оборудование и контейнеры.

    Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков отметил, что после испытаний рекордные прыжки станут нормой для этой системы. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, прыжки с высоты 10 км имеют практическую значимость, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать малозаметность для противовоздушной обороны. «Тандем-400» делает возможным выполнение таких задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех презентовала новейшую линейку парашютных систем на международной выставке Dubai Airshow. Россия передала парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. В России создали парашют для боевых водолазов.

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    28 ноября 2024, 03:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

    Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Добровольческие отряды «Барс» созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для противодействия угрозам со стороны Украины, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.

    Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

    Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

    Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

    Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

    До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.


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    28 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    На поддержку оборонных предприятий выделили 1 трлн рублей

    ОПК получил 1 трлн рублей из бюджета для увеличения производственных мощностей

    Tекст: Максим Попов

    Правительство выделило около 1 трлн рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.

    Как заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев, из федерального бюджета выделено около одного трлн рублей для наращивания производственных мощностей головных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

    Президентские решения позволили быстро увеличить производство особо востребованных образцов вооружения и техники, необходимых для специальной военной операции Вооруженных сил России. Эти меры также способствовали обеспечению кооперации между предприятиями, отметил он.

    Напомним, в июле правительство в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям ОПК на производство продукции гражданского назначения.

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    28 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Полиция объявила в розыск трех человек после стрельбы в Москве

    Полиция разыскивает троих подозреваемых в стрельбе у кафе на Большой Никитской

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция ищет троих подозреваемых, которые скрылись на двух машинах после стрельбы в центре Москвы на Большой Никитской улице, сообщили в правоохранительных органах.

    Московская полиция ведет розыск трех человек, которые подозреваются в участии в стрельбе возле кафе на Большой Никитской улице.

    По словам представителя полиции, трое подозреваемых скрылись на двух автомобилях, и в настоящее время их местоположение неизвестно, передает ТАСС.

    Участникам этого происшествия может грозить до семи лет лишения свободы за их участие в конфликте со стрельбой. Полицейские продолжают проверять все версии и устанавливать другие возможные детали случившегося.

    Ранее на Большой Никитской улице между двумя посетителями кафе произошел конфликт,  один из мужчин выстрелил в другого предположительно из травматического оружия. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, один человек был ранен.

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    29 ноября 2024, 01:46 • Новости дня
    США запланировали новую гонку вооружений с Россией и Китаем

    США вложат 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года

    Tекст: Максим Попов

    США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года, что может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и Китаем, следует из доклада «Росконгресса».

    Как отмечает РИА «Новости», это вложение станет частью более широкой программы, включающей 500 млрд долларов на управление запасами, демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, исследования и разработки.

    В докладе подчеркивается, что в 2023 году Пентагон получил более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало крупнейшей поставкой со времен холодной войны. В модернизации ядерного арсенала участвуют свыше 67 тыс. сотрудников, их число за последние десять лет увеличилось более чем на 70%.

    Авторы доклада считают, что начало модернизации ядерного оружия США может означать гонку вооружений с Россией и Китаем. При этом средний возраст ядерного оружия в США на 2020 год достиг 27,5 лет. При этом данные о возрасте боеголовок после 2020 года остаются засекреченными.

    Напомним, новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

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    28 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности, заявил президент Владимир Путин.

    В стране открыто серийное производство таких систем, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    Путин до этого заявил, что сейчас ни одно из государств не имеет на вооружении системы «Орешник».

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    28 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Франция задумалась о создании баллистической ракеты на фоне успехов «Орешника»

    Франция начала переговоры о создании ракеты с дальностью более тысячи километров

    Tекст: Максим Попов

    Французские военные начали переговоры о создании новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более тысячи километров, обсуждая проект с генеральным управлением вооружений, сообщило Challenges.

    По данным издания, переговоры между генеральным штабом вооруженных сил Франции и генеральным управлением вооружений (DGA) проходят на высоком уровне и близки к завершению, передает ТАСС.

    В публикации подчеркивается, что успехи России, Израиля и Ирана в использовании баллистических ракет побуждают Францию к созданию схожего оружия. Новая ракета планируется с характеристиками, близкими к иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, с возможностью менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает ее перехват практически невозможным.

    Как отметили обозреватели, Минобороны Франции понадобится несколько сотен миллионов евро на реализацию проекта. Разработкой может заняться французская ArianeGroup.

    При этом, если проект окажется успешным, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA, в котором участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания, говорится в публикации.

    Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как отметили в Минобороны, все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

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    28 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: У России есть несколько готовых к применению аналогов «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником», заявил президент Владимир Путин на заседании ОДКБ в узком составе.

    «В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода», – цитирует Путина ТАСС.

    До этого он сообщал, что в России началось серийное производство «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» способен разлагать объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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