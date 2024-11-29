В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.0 комментариев
Белоусов заявил о расширении военного сотрудничества с Северной Кореей
Глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР, подчеркнув важность реализации достигнутых договоренностей.
Белоусов отметил расширение дружественных связей между Россией и КНДР во всех направлениях, включая военное сотрудничество, передает ТАСС.
Он подчеркнул намерение реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности и рассчитывает на тесное взаимодействие с корейскими партнерами.
Белоусов выразил уверенность, что текущие переговоры укрепят российско-корейское стратегическое партнерство в оборонной сфере.
В свою очередь, министр обороны КНДР отметил важность боевой дружбы и взаимодействия между армиями двух стран. Но Гван Чхоль подчеркнул энергичные обмены и сотрудничество между военными ведомствами, включая обмены делегациями на высоком уровне.
Но Гван Чхоль уверенно заявил, что визит Белоусова станет ключевым моментом для обмена полезными и конструктивными предложениями, укрепляющими обороноспособность и безопасность обеих стран, а также стимулирующими дружбу и развитие между армиями.
Ранее администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, отмечая потенциальные вызовы в ближайшие годы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре между двумя странами является нормальной международной практикой.
Напомним, Северная Корея официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.