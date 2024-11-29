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Белоусов: Договор России с КНДР снизит риск войны в Азии
Белоусов заявил, что договор России с КНДР должен заложить основу для новой системы безопасности
Договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложит основу новой системы безопасности, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне отметил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР будет способствовать снижению риска новой войны в Северо-Восточной Азии, передает РИА «Новости».
По его словам, этот документ призван сыграть стабилизирующую роль в регионе, поддерживая баланс сил и закладывая основу для новой евразийской системы безопасности.
Белоусов подчеркнул, что доверительные отношения между лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей. Он отметил, что встреча двух лидеров в июне в Пхеньяне продемонстрировала высокий уровень взаимного доверия и стремление к расширению сотрудничества.
Во время переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне Белоусов поздравил коллегу с назначением на новую должность и поблагодарил за гостеприимство. Он заявил, что Россия и КНДР являются добрыми соседями и давними друзьями, что способствует укреплению безопасности в регионе.
Ранее министр обороны России Белоусов прибыл в КНДР с официальным визитом.
Напомним, Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию этого договора, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.