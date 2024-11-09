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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    14 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    35 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня

    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

    Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

    9 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

    Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

    Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

    Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

    Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

    Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

    Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

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    9 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте

    МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте
    @ Chepa Beltran/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Международный уголовный суд инициировал расследование в отношении Карима Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей, передает Reuters.

    Сообщается, что обвинения в отношении Хана основываются на информации из внутреннего документа, который был распространен среди государств-членов суда, передает РБК.

    В документе Кариму Хану предложено временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования и передать полномочия одному из заместителей. Это решение связано с необходимостью провести объективное расследование обстоятельств дела.

    Ранее ассамблея государств-участников Римского статута сообщила, что располагает сведениями о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора. Однако детали о том, в чем конкретно заключается это поведение, не были раскрыты.

    В документе также говорится, что нынешний глава независимого органа суда является бывшим сотрудником аппарата Хана. Это вызывает сомнения в его независимости у предполагаемой жертвы.

    Карим Хан – британский юрист, его деятельность сосредоточена на международном уголовном праве и международном праве прав человека. С 16 июня 2021 года занимает пост прокурора Международного уголовного суда.

    Хан в мае 2024 года в ходе рассмотрения обвинений в военных преступлениях в ходе вторжения ХАМАС в Израиль и войны в Газе попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

    Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, прокурор МУС принял решение об ордере на «арест» президента Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов. До этого в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз намерен ввести новые антироссийские санкции в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил на пресс-конференции в Киеве Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС готовит новый, 15-й по счету, пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Боррель отметил, что Евросоюз намерен ужесточить меры по борьбе с обходом введенных ранее санкций.

    Подготовка нового пакета санкций обусловлена продолжающимся конфликтом на Украине.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    9 ноября 2024, 18:40 • Новости дня
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

    По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,

    Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.

    Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.

    По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.

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    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

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    8 ноября 2024, 23:31 • Новости дня
    В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека

    Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка

    Tекст: Максим Попов

    В Барнауле в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка, однако спасателям удалось вывести из горящего здания двоих детей, сообщило региональное отделение МЧС.

    «В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .

    Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

    Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.

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    9 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили дрон над Брянской областью

    Система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    Система противовоздушной обороны уничтожила дрон над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Напомним, накануне системы ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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    9 ноября 2024, 02:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Брянской области

    Военные сбили восемь дронов ударного типа в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    В Брянской области силы ПВО уничтожили восемь дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что жертв и разрушений нет.

    Как отметил Богомаз, силы ПВО в регионе уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

    По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, выполняя необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

    До этого сообщалось, что силы ПВО сбили дрон над Брянской областью.

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    9 ноября 2024, 07:35 • Новости дня
    Российские и сирийские ВВС поразили цели в Алеппо

    Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали уничтожение целей в Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что на первом этапе учения оперативно-тактическая авиация России, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, поразила цели на полигоне Джаббуль. Для ударов использовались фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые сбрасывались с высот от 600 до 3300 метров. Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-35С, передает РИА «Новости».

    На втором этапе маневров участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и Ми-25 ВВС Сирии. Вылеты производились с аэродрома Квайрес, а летчики выполняли полеты на малых высотах, около 30 метров. Они уничтожали объекты условного противника авиационными ракетами С-8, демонстрируя возможности совместных ударных групп.

    Заключительная фаза учения включала совместные ночные авиаудары армейской и оперативно-тактической авиацией. Экипажи российских вертолетов также отрабатывали поиск и уничтожение ударных беспилотников в воздушном пространстве.

    Накануне президент Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР, ссылаясь на договор о взаимной военной помощи между двумя странами.

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    9 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Пакистану после теракта в Кветте

    Путин осудил теракт на вокзале Кветты и выразил соболезнования Пакистану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом на вокзале Кветты, в результате которого пострадали женщины и дети, сообщила пресс-служба Кремля.

    В своей телеграмме он выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта, сообщает Кремль.

    Путин решительно осудил это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети, и выразил надежду на то, что организаторы понесут заслуженное наказание.

    Он также подчеркнул намерение России продолжать тесное взаимодействие с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    В Пакистане произошел взрыв у железнодорожного вокзала в городе Кветта, в результате которого погибли четыре человека и пострадали более тридцати.

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    9 ноября 2024, 09:57 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия.

    Звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Александра Пахмутова отмечает свой 95-й день рождения. Ее творческий путь начался в 1950-х годах, и с тех пор она написала множество композиций, которые вошли в золотой фонд советской и российской музыки. Пахмутова продолжает активную общественную деятельность и является символом музыки и культуры для России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял ранее, что Путин поздравит с 95-летием Пахмутову, известную своими песнями,

    Пахмутова создала более 400 песен, многие из которых стали классикой отечественной музыки, их исполняли такие звезды, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и София Ротару.

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    9 ноября 2024, 07:02 • Новости дня
    ПВО предотвратили атаку беспилотника в Тульской области

    Система ПВО пресекла атаку БПЛА в Тульской области

    Tекст: Максим Попов

    В Тульской области система ПВО предотвратила атаку беспилотника, сообщил глава региона Алексей Дюмин.

    По словам Дюмина, в результате падения обломков БПЛА было повреждено остекление частного дома, однако никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

    На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, которые проводят осмотр территории и выясняют все обстоятельства случившегося.

    До этого сообщалось, силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Брянской области.

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    9 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Эксперты заявили о намерении Трампа разорвать союз Китая, России и КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР для укрепления позиции США на мировой арене, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп планирует использовать комбинированный подход, сочетающий угрозы и дружеские отношения, чтобы разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, передает РБК.

    По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, внутренние отношения в CRINK более глубокие и прочные, чем предполагают многие эксперты.

    «Трамп подходит к каждой из этих стран в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Это создает опасный дисбаланс сил, который работает на пользу этой группы стран», – указала она.

    Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер считает, что лучший способ противостоять CRINK – это помочь Украине одержать победу.

    Он отметил, что администрация Джо Байдена не заявляла о сложившейся ситуации, что дает Трампу возможность провести «контрастную» политику и разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР, укрепляя тем самым позиции Украины.

    Ранее NYT сообщал, что Пекин ожидает усиления конкуренции с США с возвращением Трампа в Белый дом, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Китаем не направлены против третьих стран, отвергнув идею возможного союза с США против Пекина.

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    9 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Путин поздравил Пахмутову с 95-летием видеообращением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием, назвав ее мелодией страны.

    Обращение транслировали на юбилейном концерте в Большом театре, сообщает ТАСС.

    Путин поблагодарил Пахмутову за ее вклад в культуру: «Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!»

    Помимо президента, композитора поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин, который лично приехал в Большой театр. Он вручил имениннице букет цветов и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

    Напомним, Путин в день 95-летия Пахмутовой подписал указ о присвоении ей звания Героя Труда.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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