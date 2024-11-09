В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.14 комментариев
Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.
На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.
Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.
Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.
Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.