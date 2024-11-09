Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Tекст: Александра Юдина

На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.