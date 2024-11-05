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Руденко: Договор России и КНДР не предусматривает военного альянса
Руденко: Договор России и КНДР не предусматривает создание военного альянса
Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что договор России и КНДР не содержит положений о создании военного союза и не представляет угрозы для других стран, подчеркивая новый характер отношений между странами.
На заседании комитета Совета Федерации по международным делам замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не предполагает создания военного альянса и не представляет угрозы для третьих стран, передает ТАСС.
«Следует отметить, что, в отличие от аналогичных западных соглашений, договор не предусматривает формирование военного союза и не несет угрозы третьим странам», – подчеркнул Руденко.
Он также отметил, что необходимость заключения этого договора обусловлена двумя ключевыми факторами. Первый – это новый характер отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, который сложился за последние несколько лет. Второй – это новая геополитическая реальность, возникшая после 2022 года.
Руденко указал на влияние политики США и их союзников в регионе Северо-Восточной Азии. Он отметил, что накачивание региона вооружениями, размещение новых передовых систем с ядерным компонентом и формирование новых военно-политических альянсов стали частью текущих процессов вокруг Корейского полуострова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну. Договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заключенные в Пхеньяне, начали реализовываться и направлены на укрепление стабильности в Северо-Восточной Азии и на Евразийском континенте, как заявил глава МИД России Сергей Лавров.