Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»

Дипломат Долгов: Помилование Хантера Байдена обличает систему власти США

Tекст: Евгений Поздняков

«Джо Байден в очередной раз совершил мелкий, не заслуживающий должности президента, поступок. Он прекрасно понимает, что вся его семья замешана в махинациях и серых схемах, поэтому и пытается обрубить любые пути для будущих расследований», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

«Однако данный шаг первого лица многое говорит о сформировавшейся в стране системы власти. Американская демократия давно живет по принципу: «перед законом все равны, но некоторые равнее». Правовая система США превратилась в поле для реализации личных амбиций и желаний», – отмечает он.

«Вспомним, как до этого Демократическая партия использовала все доступные ей рычаги влияния на кампанию Дональда Трампа. Его обвиняли во всех грехах, и работали над этим ведущие СМИ страны. А многие судьи и юристы открыто поддерживали столь сомнительные с точки зрения закона процессы», – акцентирует собеседник.

«В любом случае, времена изменились. Очевидно, что Байден уйдет со своего поста в статусе одного из наиболее слабых президентов США за всю историю этой страны. Собственно, помилование его сына Хантера всего лишь добавляет в этот образ дополнительные, но не определяющие штрихи», – заключил Долгов.

Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера. Он обвинялся сразу в нескольких правонарушениях среди которых – неуплата налогов и незаконное хранение оружия. По словам главы Белого дома, обвинения в сторону младшего Байдена носили политический характер. Их целью якобы было оказание давления на него самого.

«На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – говорится в официальном заявлении Байдена. Он также выразил надежду на то, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

Между тем, сам Хантер сообщил, что после помилования он намерен посвятить жизнь поддержке людей, страдающих от зависимостей. Сын Байдена отметил: он сожалеет, что его поступки стали основой для критики отца. При этом Хантер выразил уверенность в том, что его социальную работу ждет успех, поскольку он понимает, через что пришлось пройти людям, попавшим в схожую с ним жизненную ситуацию.

Тем временем Дональд Трамп назвал действия Байдена ярким примером злоупотребления властью. Республиканце возмутился, что действующий глава Штатов не включил в помилование «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия 2021 года, которые также подверглись несправедливому судебному преследованию.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в комментарии для издания «Известия» на этом фоне назвала США «карикатурой на тему демократии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать данную тему, поскольку счел помилование Хантера Байдена внутренним делом Штатов.



