30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии
Венесуэла потребовала от Запада и Израиля прекратить поддержку террористов в Сирии
Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов, включая «Хайят Тахрир аш-Шам*», от западных стран и Израиля, заявив об угрозе миру в регионе.
Венесуэла выступила с резкой критикой военных действий против Сирии, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики опубликовало коммюнике, в котором выразило осуждение действиям террористов, возглавляемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам*», запрещенной в России. Эти действия наносят значительный ущерб гражданскому населению и ухудшают гуманитарную ситуацию в Алеппо.
В коммюнике Венесуэла выразила солидарность с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, поддерживая усилия сирийской армии по восстановлению мира. «Сирийская армия гарантирует суверенитет и независимость братской страны», – говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы призвало международное сообщество осудить продолжающийся терроризм в Сирии и потребовало немедленного прекращения поддержки террористов со стороны западных стран и Израиля. Это, по мнению Каракаса, дестабилизирует Ближний Восток и угрожает региональному и глобальному миру.
Ранее 28 ноября сирийские военные сообщали, что террористы «Джебхат ан-Нусра*» совершили масштабную атаку на севере Сирии, пытаясь наступать на населенные пункты и военные объекты страны. Президент Башар Асад в разговоре с лидером ОАЭ выразил уверенность в способности Сирии победить террористов при помощи союзников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ