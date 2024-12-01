Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии

  • Новость часаВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Германия заявила об установлении личностей подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия
    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    Стало известно о закрытии клубов в Москве после рейдов силовиков
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    12 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    22 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    1 декабря 2024, 03:39 • Новости дня

    Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии

    Венесуэла потребовала от Запада и Израиля прекратить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов, включая «Хайят Тахрир аш-Шам*», от западных стран и Израиля, заявив об угрозе миру в регионе.

    Венесуэла выступила с резкой критикой военных действий против Сирии, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики опубликовало коммюнике, в котором выразило осуждение действиям террористов, возглавляемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам*», запрещенной в России. Эти действия наносят значительный ущерб гражданскому населению и ухудшают гуманитарную ситуацию в Алеппо.

    В коммюнике Венесуэла выразила солидарность с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, поддерживая усилия сирийской армии по восстановлению мира. «Сирийская армия гарантирует суверенитет и независимость братской страны», – говорится в заявлении.

    Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы призвало международное сообщество осудить продолжающийся терроризм в Сирии и потребовало немедленного прекращения поддержки террористов со стороны западных стран и Израиля. Это, по мнению Каракаса, дестабилизирует Ближний Восток и угрожает региональному и глобальному миру.

    Ранее 28 ноября сирийские военные сообщали, что террористы «Джебхат ан-Нусра*» совершили масштабную атаку на севере Сирии, пытаясь наступать на населенные пункты и военные объекты страны. Президент Башар Асад в разговоре с лидером ОАЭ выразил уверенность в способности Сирии победить террористов при помощи союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

    Коментарии (16)
    30 ноября 2024, 13:26 • Новости дня
    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», – отметил Верховцев.

    Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

    На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

    Коментарии (26)
    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

    Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.

    Коментарии (5)
    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    На севере Харьковской области начались активные бои

    В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС

    Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.

    Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, отразив 11 контратак штурмовых групп ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

    Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери, в частности, группировка войск «Север» ликвидировала у Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 16:05 • Новости дня
    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на север Сирии.

    Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

    Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

    Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

    Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Глава иранских военных советников в Сирии погиб в результате атаки боевиков

    Командующий КСИР обвинил Израиль в гибели главы иранских военных в Сирии Пурхашеми

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми, сообщает ТАСС. Пурхашеми, также известный как Хадж Хашем, погиб в результате атаки террористов на севере Сирии.

    Салами возложил ответственность за инцидент на Израиль. Он отметил, что «жестокий сионистский режим» потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. По его словам, террористы-такфиристы, находящиеся под контролем Израиля, совершили жестокие атаки на Сирию.

    Атака, в результате которой погиб генерал Пурхашеми, была одной из очередных акций боевиков в регионе, что, по мнению иранской стороны, связано с недавними событиями в Газе и Южном Ливане.

    Несмотря на трагическую потерю, иранские военные продолжат свою миссию в Сирии, уверены в КСИР.

    Ранее  заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Между тем командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 07:38 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении 11 БПЛА за ночь

    Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и три над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, что стало очередной попыткой киевского режима атаковать объекты на территории России.

    В ночь на 30 ноября средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа, запущенных украинской стороной. По заявлению Минобороны, беспилотники пытались атаковать объекты на территории России, сообщает ТАСС.

    Минобороны уточнило, что восемь из этих беспилотников были сбиты над Белгородской областью, в то время как три другие дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Этот инцидент стал очередной попыткой киевского режима использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения удара по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские силы ПВО уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников, атаковавших российские территории, включая Ростовскую и Краснодарский край, сообщило Минобороны.

    Кроме того, российские силы противовоздушной обороны 28 ноября за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

    Также силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, однако в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 18:07 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

    Министры выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил МИД России, передает ТАСС.

    Стороны подтвердили необходимость координации действий для стабилизации обстановки в Сирии, подчеркнув важность использования потенциала астанинского формата. Этот формат призван содействовать мирному урегулированию конфликта в САР.

    Источник в МИД Турции подтвердил агентству, что основной темой обсуждения министров стала ситуация в Сирии и возможность применения астанинского процесса для снижения напряженности.

    Ранее востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал деградацию политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности, причиной захвата части Алеппо террористами. Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) на север Сирии.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Минобороны Сирии опровергло отход войск из Хамы

    Министерство обороны Сирии опровергло сообщения об отходе войск из провинции Хама

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийское министерство обороны опровергает слухи об отходе армии из провинции Хама, подтверждая, что войска остаются на своих позициях на севере и востоке региона и готовы к отражению возможных атак.

    Министерство обороны Сирии опровергло информацию о якобы отходе сирийской армии из провинции Хама, сообщает РИА «Новости». По заявлению ведомства, войска продолжают занимать позиции на севере и востоке провинции, и данные о их отступлении, распространяемые террористическими группировками, не соответствуют действительности.

    В заявлении сирийского Минобороны подчеркивается, что войска страны остаются в полной боевой готовности для отражения любых возможных атак со стороны террористов. По их словам, сообщения о перемещении войск являются частью информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Министерство также заверило, что их войска продолжают оказывать поддержку населению и активно работают над восстановлением инфраструктуры в освобожденных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов, и военные готовятся к контрудару с поддержкой российской авиации.

    Вечером в субботу в сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    Ранее сообщалось, что десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, по данным Минобороны Сирии.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Газе достигло семи человек

    В Газе обрушился жилой дом, семь человек погибли, шесть пропали без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

    Число жертв обрушения жилого дома в городе Газа возросло до семи человек, сообщает телеканал Al Mayadeen. Трагедия произошла в районе Аль-Рималь, расположенном в центре Газы. По информации ливанского телеканала, шесть человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о четырех погибших в результате рейда израильских военных, которые, взорвав здание, спровоцировали его обрушение.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Эти действия сопровождались убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в результате атак на северные районы сектора Газа. Сообщалось, что не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди которых были жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Al Aqsa: Израильский удар по дому в Газе привел к гибели более 40 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

    По данным телеканала, удар пришелся на район Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия, где находился дом семьи аль-Аарадж, передает РИА «Новости».

    Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что в результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек. До этого сообщалось о 57 погибших и более 100 раненых при ударе Израиля по северу Газы.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2024, 08:25 • Новости дня
    Израиль запретил жителям 60 ливанских деревень возвращаться в приграничную зону

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться домой из-за опасности в приграничной зоне, сообщает официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

    По его словам, Армия обороны Израиля запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться в свои дома, этот запрет связан с безопасностью гражданских лиц в приграничной зоне, передает ТАСС.

    Кроме того, израильская армия опубликовала подробный список деревень, которым запрещено возвращение жителей.

    Утром в субботу более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.

    Напомним, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

    Коментарии (0)
    Главное
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    Ирландский журналист обвинил западные СМИ во лжи о России
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    Украинская журналистка: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    В Швейцарии рассказали об украинских «черных турах» на передовую для иностранцев

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............