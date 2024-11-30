Глава иранских военных советников в Сирии погиб в результате атаки боевиков

Командующий КСИР обвинил Израиль в гибели главы иранских военных в Сирии Пурхашеми

Tекст: Мария Иванова

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми, сообщает ТАСС. Пурхашеми, также известный как Хадж Хашем, погиб в результате атаки террористов на севере Сирии.

Салами возложил ответственность за инцидент на Израиль. Он отметил, что «жестокий сионистский режим» потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. По его словам, террористы-такфиристы, находящиеся под контролем Израиля, совершили жестокие атаки на Сирию.

Атака, в результате которой погиб генерал Пурхашеми, была одной из очередных акций боевиков в регионе, что, по мнению иранской стороны, связано с недавними событиями в Газе и Южном Ливане.

Несмотря на трагическую потерю, иранские военные продолжат свою миссию в Сирии, уверены в КСИР.

Ранее заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

Между тем командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.