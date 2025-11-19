  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    Зачем Германии «последнее мирное лето»
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    5 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня

    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    18 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции, в том числе на Сумском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.

    Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.

    По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.

    Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.

    Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.

    Комментарии (10)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (9)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало фотографии сбитых ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Воронежу.

    Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографии фрагментов ракет ATACMS, которыми украинские военные пытались ударить по Воронежу.

    На снимках отчетливо видны фрагменты ракет с надписями на английском языке, что подтверждает их американское происхождение.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    В небе над Воронежской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника, обломки одного из них повредили крышу частного дома и автомобиль.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    У пленного ВСУ найден фильм «9 рота»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рюкзаке у пленного украинского военного российские бойцы обнаружили диск с фильмом «9 рота» и другие российские фильмы, сообщают информагентства.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» нашли у пленного солдата ВСУ, взятого в Красноармейске, диск с российскими фильмами, среди которых «9 рота», «Блокпост» и «Марш-бросок», передает ТАСС.

    Пленный пояснил, что «думал, может, когда-нибудь посмотрю, если будет возможность». Помимо этого, в рюкзаке украинского военного были обнаружены награбленные вещи, в том числе кольцо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее взяли в плен бойцов ВСУ в Красноармейске, переодетых в украденную гражданскую одежду.

    Один из пленных, Петр Гай, рассказал, что командование приказало ему переодеться в «гражданку» и стрелять по уходящим из города, включая мирных жителей.

    Еще один украинский военнослужащий заявил о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военной базы с бункерами в Львовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная база с бункерами поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, военная база с бункерами была поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщает РИА «Новости».

    «Поразили военную базу с бункерами», – заявил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о взрыве во Львове на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    Комментарии (3)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Изгнанного из епархии в Новороссийске священника задержали за вербовку в РДК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника, который был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ) для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани, сообщили в российских силовых структурах.

    Священник, который более десяти лет назад был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, задержан за вербовку жителей Краснодарского края в организации, признанные террористическими, передает ТАСС. Он руководил Иверской греческой православной церковью, а с конца 2023 года, как сообщается, наладил контакты с представителями различных террористических структур с целью вовлечения казачьих обществ и своих прихожан в разведывательно-подрывную деятельность на Кубани. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ за участие в террористической организации, и он находится под арестом.

     После начала спецоперации на Украине задержанный перешел на сторону противника и занимался пропагандой, распространял проукраинские взгляды в казачьей среде и среди верующих, отмечает агентство. По месту его жительства прошли обыски, выявлены его связи с Русским добровольческим корпусом, а также проверяется информация о возможных контактах с организаторами движения «Малиновый клин – независимая Кубань», признанного террористическим и запрещенного в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который работал на спецслужбы НАТО. Сотрудники ФСБ также задержали мужчину из Коми за попытку примкнуть к боевикам.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контроле над дорогой Северск – Красный Лиман
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате освобождения Платоновки российские военные смогли установить полный контроль над дорогой между Северском и Красным Лиманом, усложняя снабжение противника.

    Освобождение Платоновки позволяет Вооруженным силам России полностью контролировать стратегически важную дорогу Северск – Красный Лиман, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что бойцы 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск освободили населенный пункт Платоновка, расположенный на северо-западе от Северска. Теперь российские подразделения контролируют транспортный коридор, который ранее использовался для обеспечения украинских войск на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области. Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила поселок Гай в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 23:38 • Новости дня
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над семью российскими регионами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение десяти часов в семи регионах России силами ПВО были сбиты 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 13.00 мск до 23.00 мск БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тульской областями, а также в Московском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО сбили пять украинских беспилотников с 8.00 до 13.00 мск.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени будет введен рейтинг российских регионов, оценивающий количество предоставляемых через цифровые сервисы и МФЦ мер социальной поддержки для участников спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    Глава ведомства Андрей Белоусов на межведомственном совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и замглавы Минэкономразвития Алексеем Херсонцевым, а также представителями региональных властей обсудил ускорение получения мер соцподдержки участниками СВО.

    Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе обсуждения было отмечено, что особый акцент сейчас делается на цифровизацию услуг и проактивное оформление всех мер поддержки через портал «Госуслуги» и МФЦ.

    В прошлом году был запущен сервис выдачи справок об участии в спецоперации в электронном формате, что позволило ускорить получение социальной поддержки. По словам Белоусова, за прошедший период этим сервисом воспользовались более 3 млн человек, а уже к маю 2025 года началась работа по проактивному предоставлению льгот для всех категорий нуждающихся. Гражданам теперь достаточно посетить «Госуслуги» или ближайший МФЦ без необходимости предоставлять бумажные документы.

    Статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что цифровая система работает стабильно и с мая позволила выдать уже больше 600 тыс. справок только через «Госуслуги».

    В завершение совещания глава Минобороны дал поручение разработать рейтинг регионов по объему предоставляемых мер поддержки и эффективности информирования граждан через цифровые сервисы и местные МФЦ.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину, что участники спецоперации обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Чемезов: Истребитель Checkmate практически на стадии полета

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время начнутся стендовые испытания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, он «уже практически на стадии полета», заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    «Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», – приводит слова Чемезова ТАСС.

    Он подчеркнул, что самолет будет востребован благодаря низкой стоимости, однодвигательной схеме и достаточному оснащению вооружением как для борьбы с воздушными, так и с наземными целями.

    В свою очередь, начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала» заявил, что первый полет Су-75 Checkmate, по его мнению, ожидается в начале 2026 года, передает РИА Новости.

    «Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    ВСУ взорвали последнюю аптеку в Красноармейске

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Красноармейска единственная действующая аптека была уничтожена взрывом, а дома местных жителей подвергались минированию со стороны украинских военных.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины взорвали последнюю действовавшую аптеку в Красноармейске, передает ТАСС. Об этом рассказала спасенная из города Александра Пушкарева. «Единственную аптеку, которая продолжала работать, они взорвали. Незадолго до этого мы успели купить там кое-какие лекарства, и вскоре ее взорвали», – поделилась женщина.

    Помощь жителям после инцидента начали оказывать российские военные, снабжая людей необходимыми медикаментами. По словам местных жителей, солдаты передавали нуждающимся продукты, сигареты и всё необходимое. О подобных мерах поддержки рассказали эвакуированные Александра и Никита Ивановы в видео Минобороны России.

    Жители сообщили, что военнослужащие ВСУ специально минировали дома и магазины, бросали мины в жилые строения и даже пытались угрожать жизни гражданских. Особенно тяжелый случай вспомнила Александра Иванова: украинский солдат угрожал ей оружием после отказа на его домогательства, она едва успела убежать из магазина, в который позже залетела мина.

    Кроме того, беженцы рассказали о систематических попытках ВСУ вытеснить гражданских из домов и подвалов для создания огневых точек. «Они выгоняли людей из подвалов, выгоняли из домов. Просто говорили – уходите, нам подходит эта точка для оборудования огневых позиций», – приводит агентство слова спасенного жителя Виктора Мельниченко. По его словам, жителям приходилось сбиваться в группы для безопасности.

    Российские спецназовцы вывели из Красноармейска восемь мирных жителей по безопасному маршруту, заранее проведя инструктаж, как вести себя при атаке FPV-дронов. Военнослужащие России также быстро восстановили интернет, связь и электроснабжение для вновь освобожденного города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ в Красноармейске. Украинские военные пытались замаскироваться, надев украденную гражданскую одежду.

    Пленный украинский военнослужащий также рассказал о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что в подвалах Красноармейска остаются тысячи мирных граждан.

    Комментарии (0)
