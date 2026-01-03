Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Посол Китая в Москве назвал Тайвань красной линией в отношениях с США
Ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
«Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», – приводит слова посла ТАСС.
Он заверил, что решимость Пекина отстаивать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность непоколебима. Дипломат добавил, что Китай настоятельно призывает США строго соблюдать принцип одного Китая, положения всех трех совместных коммюнике между странами и выполнять ранее взятые обязательства. По словам посла, Пекин настаивает на немедленном прекращении опасных действий по военной поддержке Тайваня со стороны США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая «Миссия справедливости – 2025» в акватории вокруг острова Тайвань продемонстрировали готовность Пекина жестко реагировать на любые провокации в поддержку «независимости» Тайбэя.