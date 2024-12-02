Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) – не самый известный у нас, но очень влиятельный think tank – выдал пакет рекомендаций для руководства Евросоюза. Тема – противостояние России в информационной войне, или то, что они называют борьбой с «русской дезинформацией». Рекомендаций много, но главные из них сформулирован кратко и точно:

Во-первых, надо «ввести сдерживание наказанием (sic!) как ключевой элемент стратегии. Это должно включать карательные меры, такие как санкции, в отношении лиц и организаций, а также конфискации активов».

Во-вторых, надо «поддерживать независимые русскоязычные СМИ... ЕС может предоставлять достоверную информацию в противовес кремлевской пропаганде».

Вы спросите, в чем же новизна этих предложений? Ведь о борьбе с кремлевской пропагандой на Западе говорят много лет подряд и деньги политическим эмигрантам из России на их медиапроекты дают тоже много лет подряд, вернее, десятилетий. И США этим занимаются, и ЕС, и разведки отдельных стран, и всякого рода фонды и НКО. Но разница есть, и она – в масштабе и откровенности происходящего.

CEPA выпустил свои рекомендации не на ровном месте. Теперь аж четыре вице-президента Евросоюза будут заниматься противодействием «информационным атакам России». В частности, Хенна Вирккунен сосредоточится на цифровой безопасности, а «верховный представитель» Кая Каллас будет курировать ответы на гибридные угрозы во внешней политике.

Иначе говоря, для ЕС теперь нет более важного дела, чем борьба с Россией. И значит, финансирование «хороших русских» будет централизовано и многократно увеличено.

Отрабатывать эти деньги эмигрантам придется на двух фронтах. Они должны будут в своих СМИ достучаться до русской публики, разлагая Россию изнутри. И одновременно – доказывать гражданам Запада, что Россия – это Мордор и что ей нельзя верить. Что тут ездят на медведях, голодают, пьют водку и готовятся напасть на беззащитный Запад. Уже нападают.

Отказаться выполнять этот «социальный заказ» ни один эмигрант не сможет. Уже не смог.

Вот взять хотя бы самых известных «оппозиционеров» – иностранных агентов Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*. Приехав на Запад, они вначале попытались занять «умеренную» позицию. «Оставаться русскими политиками». Потребовался едва ли месяц, чтобы старшие товарищи их поправили. И вот уже позиция новых эмигрантов сформулирована как обращение к Западу: «спасите Украину». От России.

Вся позиция всей политической эмиграции сейчас сводится к одному: Россия должна быть побеждена, унижена, уничтожена, расчленена. Это может подаваться как аксиома или это может доказываться – например, тем, что большинство поддерживает Владимира Путина и, значит, не заслуживает снисхождения. Но никакой возможности быть эмигрантом и тем не менее желать России добра – просто нет.

Это относится отнюдь не только к самым известным «релокантам». Это позиция, которую вынуждены занимать абсолютно все, в том числе и те, кто пытается быть «аполитичным». Вот научный журналист – иноагент Ася Казанцева* – пишет, что у нее «отечество сломалось». Это прямая агитация против России, понятно. А вот совершенно то же самое пишет фантаст Ася Михеева, пока не признанная иноагентом. Она не может этого не писать из своей Аргентины, потому что ни один эмигрант ничего другого писать не может – иначе он будет наказан. Наказан, как минимум, потерей аудитории и грантов.

Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Это понятно с точки зрения психологии – если не оправдывать бегство, если считать, что поступил неправильно, тут же впадешь в депрессию. Но это означает, что каждый эмигрант виновен в преступлении перед Отечеством. Каждый. Без исключений.

После начала СВО из России убежало несколько десятков или сотен тысяч человек. Практически сразу пошли разговоры о том, что не следует всех их считать предателями, что кто-то из них «испуганный патриот», а это не может быть наказуемо, кто-то просто не разобрался в ситуации, кто-то со временем осознает свои ошибки. Много слов было сказано о том, что «релокация» – это не обязательно эмиграция и уж точно не политическая. Что среди релокантов есть ценные специалисты – например, в IT-отрасли. Что надо создавать условия для их возвращения. Что надо, в конце концов, отделять овец от козлищ, не все же ездят на форумы к Каспарову*, прямо связаны с Ходорковским* и запятнали себя антироссийской агитацией.

Я думаю, что все эти разговоры пора прекратить. Не потому, что никто из сбежавших не вернется – многие очень даже возвращаются. Для них Ubi bene ibi patria, в России экономический рост, в России больше платят, в России гораздо комфортнее, чем в огромном большинстве стран мира. Но потому, что эмиграция в военное время, даже молчаливая, однозначно означает измену Родине. И никак иначе не должна восприниматься. Да, большинство из эмигрантов ни в чем активно не участвовали. Не сдавали деньги для поддержки вражеской армии. Не выступали в блогах и СМИ с антирусскими речами, не ходили на митинги. Все равно – каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага.

Только так к нему и следует относиться.

*Признаны в России иностранными агентами