Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
В Карелии воссоздали железнодорожную бригаду ЛенВО
Отдельную железнодорожную бригаду Ленинградского военного округа (ЛенВО) восстановили в Карелии, она займется обеспечением безопасности и восстановления железнодорожной инфраструктуры, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Новое подразделение будет дислоцироваться в Карелии, бригада станет обеспечивать безопасность железных дорог и сооружений, а также восстанавливать строить новые железнодорожные магистрали, сообщил глава Карелии, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что подобные меры необходимы в условиях противостояния России с коллективным Западом, который, по его словам, пытается ослабить страну.
Глава республики напомнил, что в период с середины 1950-х до 1990-х годов личный состав расформированной бригады построил 1,5 тыс. километров железнодорожных путей, пять крупных мостов, более 180 километров линий электропередачи и 350 километров линий связи.
В мае сообщалось, что Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил вновь созданный Ленинградский военный округ.