В Карелии воссоздали железнодорожную бригаду ЛенВО

Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

Tекст: Денис Тельманов

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.



Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

«Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

