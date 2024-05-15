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    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    15 мая 2024, 20:07 • Новости дня

    Названы новые командующие Московским и Ленинградским военными округами

    Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал Кузовлев – Московский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал-полковник Сергей Кузовлев – войска Московского. Их новые должности приводятся в опубликованном на сайте Кремля перечне участников встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лапин ранее занимал должность первого заместителя – начальника штаба Сухопутных войск, Кузовлев возглавлял Южный военный округ, передает ТАСС.

    Кроме того, Герой России генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Санчик – войсками Восточного.

    Анашкин до назначения был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

    Ранее генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск.

    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    @ mil.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

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    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    13 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить ею

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его руководителем Сергея Шойгу.

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    14 мая 2024, 03:56 • Новости дня
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов. Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика системы «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко,

    Система получила ряд улучшений, включая повышенную скорость и простоту установки. Новые модули выполнены в форме пирамиды, что делает невозможным визуальное определение их количества и параметров, передает ТАСС

    По словам Осломенко, модули крепятся к броне с помощью магнитов, а для управления системой танкистам выдается специальный пульт. Развертывание «Тритона» занимает не более 10 минут. На данный момент в зоне СВО уже используется несколько тысяч новых систем.

    Новая версия «Тритона» может применяться не только для защиты танков, но и для защиты квадроциклов, морских катеров и других объектов.

    Напомним, что система «Тритон» формирует защитное поле диаметром не менее 300 метров и способна подавлять сигналы, используемые для управления FPV-дронами.

    АО «Лаборатория ППШ» – российская компания, специализирующаяся на защите информации.

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    14 мая 2024, 01:32 • Новости дня
    Министр обороны Канады выступил против отправки войск НАТО на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Канады Билл Блэр поддержал создание миссии НАТО на Украине, но выступил против размещения войск альянса в стране.

    «Были дискуссии о размещении войск на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», – сказал Блэр на мероприятии «Атлантического совета» (деятельность организации признана в РФ нежелательной) в посольстве Канады в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости»

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Он уточнил, что это не означает прямого вступления альянса в конфликт – речь идет, в частности, об увеличении числа украинских военных, которые будут проходить обучение в Польше.

    Напомним, что Россия считает поставки вооружений Украине «игрой с огнем», которая мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.

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    13 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Политолог Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Стоит ожидать, что Андрей Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками в военном ведомстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин предложил на должность министра обороны бывшего первого вице-премьера.

    «Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ по цифровизации российской экономики. «Очевидно, что цифровизация в военном ведомстве сейчас необходима – и, вероятно, ее стоит ожидать», – уточнил спикер.

    Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских военных в ходе военной операции, указал Минченко. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ. Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Обозреватели издания Politico обращают внимание на то, что Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, по их мнению, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.

    На Украине сообщения о перестановках в руководстве Минобороны сочли «плохой новостью» для Киева. Экономист Алексей Кущ заявил, что украинские министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – сказал он.

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    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    14 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ

    Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ

    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

    «Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.

    Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».

    26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.

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    13 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове

    Военный эксперт Кашин: Белоусов создаст инновационную политику Минобороны

    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Минобороны сейчас стоит множество задач. И Белоусову придется не только решать вопросы, связанные со спецоперацией, но и принимать решения по работе ведомства после окончания СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Владимир Путин предложил Андрея Белоусова в качестве кандидатуры на пост министра обороны России.

    «Военный бюджет России уже приближается к 7% ВВП. Это довольно много. На этом фоне выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны выглядит разумным», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    По его мнению, этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО. Так, перед Белоусовым в перспективе будут стоять задачи обеспечения использования того промышленного потенциала, который создан в ходе СВО, в гражданских целях. 

    «Пока же цели связаны с перевооружением и усилением Вооруженных сил», – добавил спикер. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник.

    Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства. Кашин указал, что общей тенденцией для вооруженных сил на протяжении последних десятилетий является развитие за счет переноса в военную сферу достижений гражданского сектора. В качестве примера он привел США и Китай.

    «Военно-гражданская интеграция там – одно из важнейших направлений военного строительства. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении быстрого поступления гражданских технологий, их применения для нужд военных, а с другой – о возможностях предприятиям ВПК быстро коммерциализировать имеющиеся у них наработки с учетом всех существующих норм и ограничений, связанных с национальной безопасностью и секретностью», – уточнил военный эксперт.

    Собеседник называет выдвижение кандидатуры Белоусова на должность главы Минобороны «признаком перехода к активной промышленной политике». «Она будет развиваться в нескольких важных направлениях. И я не исключаю выхода за рамки обороны. Это, конечно, стратегически важное решение», – заключил Кашин.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Коментарии (5)
    14 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    @ Владимир Иващенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение Вооруженных сил, сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

    По его словам, 7 мая подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», передает ТАСС.

    Напомним, 29 октября 2019 года с борта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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    14 мая 2024, 22:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли село в Харьковской области

    Украинские войска обстреляли село в Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области в результате обстрела села Токаревка украинскими военными ранен мирный житель. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию», – написал Ганчев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что медработник одного из ФАПов на освобожденной территории оказывает первую помощь пострадавшему.

    Ранее сообщалось, что новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    В 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    В прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    14 мая 2024, 22:26 • Новости дня
    В правоохранительных органах рассказали о взятке главного кадровика Минобороны

    Начальника Главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде коттеджа на Кубани

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.

    «Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

    По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур. С 2010 по 2023 год он занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

    В настоящее время в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 13 мая он был арестован военным судом. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого взяткодателя – Льва Мартиросяна.

    Ранее сообщалось, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков, у его супруги якобы возникли проблемы с сердцем.

    Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая.

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