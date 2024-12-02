Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
Спецслужбы Венгрии начали расследовать угрозу теракта на нефтепроводе «Дружба»
Венгерские спецслужбы начали расследование о возможной угрозе теракта на трубопроводе «Дружба» после предупреждения от словаков обеспечить безопасность объекта, сообщили СМИ.
Как пишет Magyar Nemzet, этот трубопровод обеспечивает поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Венгерские власти серьезно восприняли полученную угрозу и начали принимать меры для защиты важного инфраструктурного объекта, передает ТАСС.
Отмечается, что для венгерских спецслужб известие от словаков не стало неожиданностью, однако они вынуждены были отнестись к нему с полной серьезностью. В настоящий момент Контртеррористический центр Венгрии рассматривает возможные меры для усиления безопасности нефтепровода.
Председатель комитета по национальной безопасности парламента Венгрии Золтан Шаш заявил, что «нефтепровод "Дружба" является приоритетным объектом, поэтому он имеет приоритетную охрану, и мы можем быть уверены, что он будет успешно защищен».
Ранее сообщалось, что словацкие власти начали расследование возможной подготовки терактов на критическую инфраструктуру, включая нефтепровод «Дружба», с участием граждан Словакии и Украины. Глава Словацкой информационной службы Павол Гашпар подтвердил, что 26 ноября в стране были задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к подготовке терактов.
Напомним, на севере Косова произошел взрыв, который повредил водоканал, обслуживающий угольные электростанции, что может привести к отключению электричества.