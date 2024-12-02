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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    2 декабря 2024, 15:36 • Новости дня

    Минобороны Сирии опровергло сообщения об атаке боевиков на военных в Хаме

    Минобороны Сирии опровергло сообщения об атаке боевиков на военных командиров в Хаме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сирийское министерство обороны отвергло сообщения о нападении террористов на военное командование в северной части провинции Хама, назвав их ложными и не соответствующими действительности.

    Минобороны Сирии заявило, что распространяемые террористами новости о нападении на участников военного совещания или военных командиров на севере провинции Хама являются недостоверными. Заявление было опубликовано на странице ведомства в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Сирийские власти подчеркнули, что любые утверждения о подобных атаках следует считать частью пропагандистской кампании, распространяемой террористическими организациями. Это заявление стало ответом на волну слухов и дезинформации, распространяемых в социальных сетях и мессенджерах.

    Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии начали продвижение в трех провинциях для окружения и вытеснения террористов из районов, в которые они проникли, с целью обеспечения безопасности и подготовки к следующей атаке.

    Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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    29 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    @ Omar Albam/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, заявило турецкое информационное агентство Anadolu в пятницу вечером.

    Источники агентства рассказали, что группировки, выступающие против властей страны, смогли занять этот город. Также сообщается, что боевики прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны, передает ТАСС.

    Отмечается, что под контролем боевиков на данный момент находится 400 квадратных километров территории, включая около 70 населенных пунктов.

    Ранее в пятницу сирийские войска ликвидировали сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

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    1 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии

    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия и ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, в результате чего уничтожено более 320 боевиков и 63 единицы техники, включая автомобили и бронемашины.

    Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, продолжается совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России против террористических группировок в Идлибе, Хаме и Алеппо, передает ТАСС.

    По его словам, за прошедшие сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и их вооружений, включая склады боеприпасов, позиции реактивных систем залпового огня и артиллерии.

    В результате интенсивных боевых действий уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

    До этого сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

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    30 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

    Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.

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    1 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск

    Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, уничтожив колонну бронетехники

    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты сирийских ВВС разрушили наступление боевиков на трассе М-5, уничтожив их бронетехнику.

    ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков, сорвав ее наступление на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению, а также уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки.

    Коментарии (7)
    2 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    Иракские шиитские группировки вошли в Сирию для поддержки армии

    Иракские шиитские бойцы вошли в Сирию для помощи правительственным войскам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иракские шиитские формирования пересекли границу Сирии, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе с террористами после атак на провинции Алеппо и Идлиб, сообщает Al Arabiya.

    По данным источника телеканала, десятки бойцов из иракских шиитских формирований, включая «силы народной мобилизации» и «Катаиб Хезболлах», а также бойцы движения «Фатемиюн», пересекли границу вблизи Абу-Камаля. Они направляются на север Сирии, включая город Хама, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что эти подкрепления прибыли ночью, чтобы поддержать сирийскую армию на северной линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что в северных районах Сирии террористы пытались посеять хаос среди мирных жителей, распространяя ложные сообщения о перевороте в Дамаске, однако власти успешно пресекли эту дезинформационную кампанию.

    Между тем сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки.

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    1 декабря 2024, 11:26 • Новости дня
    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме

    Сирийские военные уничтожили десятки боевиков в Хаме, укрепив оборону

    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме
    @ Rami Alsayed/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

    Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацелены на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

    Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС успешно разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а также сирийская армия совместно с ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки в ходе операции.

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    1 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама

    Востоковед Семенов: Боевики в Сирии воспользовались административным вакуумом в ряде провинций

    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама
    @ imago images/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, поскольку это важный город – он открывает выход на Хомс, и далее на контроль над важнейшей линией коммуникации между столицей – Дамаском и стратегическим портом – Латакией, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    «Ранее в Хаму беспрепятственно продвигались колонны боевиков и по некоторым сообщениям даже зашли в город, снимали и выкладывали видео. Затем появились сведения, что в Хаму стали заходить уже сирийские правительственные войска», – рассказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Судя по всему, ситуация такая: часть правительственных сил на подходе к Хаме разбежалась, как это произошло в Алеппо, и туда подъехали передовые группы боевиков. Затем же боевики получили информацию, что к городу подходят крупные правительственные силы, и покинули город», – отметил собеседник.

    Тем не менее, по его словам, в ряде районов провинции Хама, например, в Суране, сохраняется присутствие боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая группировка). «В ряде районов Хамы и вообще Сирии был просто вакуум – брошенные территории, которые по тем или иным причинам не контролировались правительственными силами. Поэтому туда вошли боевики, и сейчас сохраняется шаткая ситуация», – добавил он.

    «Хама – весьма важная провинция, кто контролирует эту территорию, получает выход на Хомс. Кто занимает и его, тот перерезает важнейшую линию коммуникации между столицей – Дамаском и стратегическим портом – Латакией. Поэтому сейчас правительственные войска закрепляются в Хаме», – пояснил эксперт.

    «В Алеппо же правительственных войск практически не осталось, и там все контролируют как ХТШ, так и воспользовавшиеся ситуацией курды, которые тоже закрепляются в ряде районов города. Насчет Дамаска же, я общался с теми людьми, кто сейчас находится непосредственно в городе – в сирийской столице все спокойно, и даже выстрелов не было слышно. Хотя я знаю, что ряд СМИ сообщал о боях в центре», – резюмировал Семенов.

    Ранее стало известно, что сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

    Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацелены на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

    Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», заявляют, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    30 ноября 2024, 16:05 • Новости дня
    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на север Сирии.

    Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

    Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

    Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

    Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    29 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    ВС Сирии: В атаке террористов участвуют иностранные боевики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб задействованы боевики иностранных государств, заявило Минобороны Сирии в пятницу.

    Главное командование ВС Сирии сообщило, что в провинциях Алеппо и Идлиб продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра» (признано террористической и запрещено в России), передает ТАСС.

    Террористы используют тяжелое вооружение, включая беспилотники, в нападении участвуют иностранные наемники.

    Ранее сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум. ВВС Сирии ударили по позициям террористов на западе Алеппо.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    1 декабря 2024, 02:51 • Новости дня
    Курды отразили атаку террористов у Алеппо

    Курдские ополченцы отбили нападение «Джебхат ан-Нусра» на предместье Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов.

    Ополченцы из курдских «Сил народной самообороны» отразили нападение террористов на предместье Бени-Зейд на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщает местная газета Al Watan. Курды успешно предотвратили попытку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» проникнуть в подконтрольные им районы, нанеся противнику значительные потери. В ходе столкновений десятки террористов были убиты и ранены, а несколько боевиков взяты в плен.

    Официальный представитель коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами ранее заявил о намерении курдов противостоять атаке на Алеппо, которая началась 27 ноября. «Мы внимательно следим за опасными событиями на северо-западе Сирии, и приоритетом для нас остается защита курдского населения в провинции Алеппо», – цитирует его агентство Firat.

    По утверждению Шами, к масштабной вооруженной операции «Джебхат ан-Нусры» причастны турецкие оккупационные силы на севере Сирии. Он заявил, что «эта атака управляется шаг за шагом из Анкары».

    28 ноября командование ВС Сирии сообщило о масштабной атаке террористов на севере страны. Террористы предпринимали попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии, а также атаковали позиции правительственных сил. Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в победе над террористами с поддержкой союзников и друзей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала более 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков. Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сосредоточив их на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения.

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