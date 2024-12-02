Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.14 комментариев
Минобороны Сирии опровергло сообщения об атаке боевиков на военных в Хаме
Минобороны Сирии опровергло сообщения об атаке боевиков на военных командиров в Хаме
Сирийское министерство обороны отвергло сообщения о нападении террористов на военное командование в северной части провинции Хама, назвав их ложными и не соответствующими действительности.
Минобороны Сирии заявило, что распространяемые террористами новости о нападении на участников военного совещания или военных командиров на севере провинции Хама являются недостоверными. Заявление было опубликовано на странице ведомства в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.
Сирийские власти подчеркнули, что любые утверждения о подобных атаках следует считать частью пропагандистской кампании, распространяемой террористическими организациями. Это заявление стало ответом на волну слухов и дезинформации, распространяемых в социальных сетях и мессенджерах.
Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии начали продвижение в трех провинциях для окружения и вытеснения террористов из районов, в которые они проникли, с целью обеспечения безопасности и подготовки к следующей атаке.
Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ