30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск
Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, уничтожив колонну бронетехники
Самолеты сирийских ВВС разрушили наступление боевиков на трассе М-5, уничтожив их бронетехнику.
ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков, сорвав ее наступление на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению, а также уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки.