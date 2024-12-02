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Соучастники хищения при строительстве училища задержаны
Соучастники хищения 309 млн рублей при строительстве училища задержаны
В Калининграде задержаны соучастники хищения государственных средств при строительстве филиала Нахимовского училища, сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
Дело расследуется в отношении бывшего главы отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2019 году российское военное ведомство в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища.
Среди обвиняемых также числятся заместитель генерального директора ООО «ГЕОИЗОЛ» Александр Стрельников и его коллеги Олег Арискин и Станислав Асанович. Последние были задержаны, им предъявлены обвинения, и они отправлены под домашний арест. Стрельников находится в розыске.
Ранее суд арестовал Чистякову, а Ширинкина отправил под домашний арест. На имущество Ширинкина также был наложен арест.
Напомним, по версии следствия, Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки работ в 2022 году. Первоначально сообщалось об ущербе в размере более 100 млн рублей.