Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.