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    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко
    Трамп раскритиковал помилование Хантера Байдена
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Российские войска продвинулись на четырех направлениях в ДНР
    Взрывы прогремели в Киевской области
    Войска Сирии и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Идлибе, Хаме и Алеппо
    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    2 декабря 2024, 09:56 • Новости дня

    Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

    Канцлер ФРГ Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу; обсуждаются военная и гуманитарная поддержка со стороны Берлина.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет dpa. Это первая поездка Шольца в Киев за последние два с половиной года, передает РИА «Новости».

    Визит оказался неожиданным, отмечает немецкое издание Spiegel.

    В пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

    Ситуация вокруг поставок вооружений на Украину остается напряженной. Россия заявляет, что такие действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вооруженные поставки становятся законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку украинских военных на территории стран-членов, таких как Британия, Германия и Италия.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    В минувшие выходные в ходе своей первой предвыборной речи Шольц предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    1 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

    Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

    Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

    Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 20:56 • Новости дня
    Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Как сообщает РИА «Новости», Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о территориальных уступках для достижения мира с Россией. «Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами», – сказал Салливан.

    Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыто говорил о необходимости завершения войны через переговоры. Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих мирных переговоров. Согласно Салливану, основной задачей для США было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций.

    Салливан подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского. «В конечном итоге это его страна», – добавил он, подчеркивая важность самостоятельного решения Украины в этих вопросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 18:50 • Новости дня
    Зеленский исключил просьбу о вводе войск на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обратится к Западу с просьбой о вводе войск, опасаясь потери поддержки союзников, сообщает агентство Укринформ.

    Зеленский высказался о возможности ввода иностранных войск на территорию страны. По информации, переданной РИА «Новости», Зеленский отметил, что был бы рад такой помощи, но опасается последствий подобного обращения. «Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию», – заявил Зеленский, подчеркнув, что обращение с таким вопросом к Евросоюзу или НАТО может привести к прекращению поддержки со стороны половины союзников Киева.

    В беседе с агентством «Укринформ», Зеленский отметил, что неоднократно заявлял о желании получить помощь в виде иностранных войск, однако это может стать серьезным риском для Украины. Он считает, что вопрос о вводе войск может вызвать негативную реакцию у партнеров, и это может пошатнуть текущее сотрудничество с Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    2 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, в Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    По данным телеканала «Новости.Live», согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.

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    1 декабря 2024, 21:58 • Новости дня
    Исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Эльмсхорн задержали 17-летнего Эмина Б. по подозрению в подготовке теракта с использованием грузовика в предрождественский период, он присылал предполагаемым сторонникам «Исламского государства) (ИГ, запрещена в РФ) фотографии, на которых он изображен в женской одежде и никабе.

    В немецком городе Эльмсхорн, земля Шлезвиг-Гольштейн, задержан 17-летний Эмин Б., подозреваемый в подготовке крупного теракта. Как передает Bild, подросток планировал совершить наезд на толпу людей на грузовике в предрождественский период. Также он обсуждал возможность изготовления взрывного устройства и нападения на дипломатические объекты.

    Представители немецкой прокуратуры заявили: «Мы предотвратили возможную катастрофу с многочисленными жертвами». Предотвращение стало возможным благодаря информации от американских спецслужб о том, что Эмин Б. участвовал в чатах, связанных с ИГИЛ, и вел переписку о планируемых нападениях.

    В переписке с предполагаемыми кураторами из Ирака и Марокко Эмин Б. обсуждал производство взрывных устройств. Немецкие следователи также подтвердили, что он покупал компоненты для них и брал уроки вождения. Для подтверждения своей преданности ИГИЛ он делал фотографии в женской одежде и никабе.

    Одновременно с этим полиция задержала Белала Р., которого считают соучастником. В ходе обыска у него изъяли горючие вещества, пиротехнику и электронные устройства.

    Ранее ФБР объявило о задержании 28-летнего Анаса Саида, планировавшего теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и обвиненного в поддержке ИГ.

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    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники НАТО в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники НАТО, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

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    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    2 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»

    Коломойский обвинил Зеленского в незаконной национализации активов «Укрнафты»

    Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский и его окружение захватили компанию «Укрнафта», прикрываясь военным положением и потребностями армии.

    Как передает ТАСС, Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты». Коломойский заявил, что отчуждение акций компании в конце 2022 года было инициировано Зеленским через верховного главнокомандующего для контроля над «Укрнафтой».

    В интервью агентству УНИАН бизнесмен заявил: «Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил о национализации «Укрнафты», хотя официальные документы говорят о другом». Он подчеркнул, что власти пытались незаконно национализировать предприятие, используя военное положение как предлог.

    Коломойский также отметил, что летом 2022 года Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Зеленского, предлагал ему отказаться от акций «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делам «Приватбанка». Бизнесмен считает, что нынешнее руководство «Укрнафты» связано с окружением Зеленского и превратило компанию в «кормушку коррупционеров».

    Доля «Укрнафты», ранее принадлежавшая Коломойскому, в ноябре 2022 года была конфискована государством по закону о принудительном отчуждении стратегически важного имущества. Сейчас «Нафтогаз Украины» является крупнейшим акционером компании, владея 50% плюс одной акцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ сообщила о масштабных хищениях в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта», а также стало известно об обыске в доме Игоря Коломойского по делу о махинациях в «Укртатнафте». Журналисты отмечали, что украинские олигархи, включая Коломойского, столкнулись с финансовыми трудностями после разрыва экономических связей с Россией.

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    2 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Эксперт назвал основные причины поражения Украины на фронте

    Украине грозит критическая ситуация из-за нехватки техники и персонала на фронте

    Tекст: Максим Попов

    Ситуация на Украине стала критической из-за нехватки техники и персонала, что привело к потере территорий на юго-востоке страны в беспрецедентных масштабах, заявил военный эксперт, профессор университета Бундесвера Карло Масала.

    По словам Масалы, Украина теряет территории в Донбассе в беспрецедентных масштабах, а войска поредели, истощены и плохо оснащены. По его мнению, подобная динамика может продолжаться и в будущем, передает ТАСС.

    Комментируя вопрос, готова ли Европа к снижению поддержки Украины со стороны США, Масала выразил сомнения в способности ЕС заменить американские поставки вооружений, несмотря на возможность взять на себя финансовые обязательства. «Систем у нас просто нет вообще или они есть в таких малых количествах, что их не собираются отдавать», – подчеркнул он.

    До этого швейцарский аналитик Боссхард предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет.

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    2 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Аналитик предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет на Украине

    Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны

    Tекст: Максим Попов

    Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет может оставить страну без молодых рабочих рук для восстановления экономики по завершении боевых действий, заявил аналитик в области политической и военной стратегии ВС Швейцарии Ральф Боссхард.

    По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.

    «Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.

    Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

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    2 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ для обороны Торецка

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные бои в Торецке (Дзержинске) продолжаются, украинские военные перебрасывают резервы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о продолжающихся интенсивных боях в Торецке (Дзержинске). Украинские военные перебрасывают подкрепления в этот район, активизировали использование дронов. Пушилин отметил, что ВСУ также атакуют инфраструктурные объекты в Горловке.

    По его словам, российские вооруженные силы успешно продвигаются на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В Часовом Яре украинские силы «засели» на огнеупорном комбинате, однако российские подразделения выбивают противника с занимаемых позиций.

    Ранее сообщалось, что ВСУ утратили контроль над ключевыми опорными пунктами в Торецке (Дзержинске).

    Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.

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    1 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Германии

    В Германии пьяный водитель из Польши устроил ДТП с 26 пострадавшими

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии произошло крупное ДТП с участием около 50 автомобилей, в результате которого пострадали 26 человек, включая серьезно травмированных и одного в критическом состоянии.

    Как сообщает ТАСС, в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии произошло массовое ДТП, в котором участвовали около 50 автомобилей. Авария случилась по вине пьяного водителя грузовика из Польши. Всего пострадали 26 человек, восемь из которых получили серьезные травмы, а один находится в критическом состоянии.

    Водитель грузовика пытался скрыться от полиции, не отреагировав на требование остановиться. Он ускорился, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Полиция задержала 30-летнего виновника ДТП на автомагистрали A1. Известно, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и не исключается, что он мог принимать наркотики.

    В результате аварии повреждено 50 транспортных средств. Точная сумма материального ущерба еще не установлена. Движение по автомагистрали A1 временно перекрыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2021 года в Германии водитель намеренно сбил группу детей, в результате чего пострадали тринадцать школьников. Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в немецком городе Трир автомобиль въехал в толпу людей, вызвав гибель пяти человек и многочисленные ранения. В апреле 2024 года в Германии произошла новая трагедия: автобус перевернулся около города Ольпе, что привело к травмам у пассажиров.

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    Главное
    ВСУ обстреляли жилые массивы Шебекино из крупнокалиберной артиллерии
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области
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    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко

    Ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Теперь нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре опять ее поднимет. Причем эксперты ждут очень жесткого шага от ЦБ – роста ставки до 23% и даже до 25%. Почему нет другого – более приятного – пути для стабилизации ситуации? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке

    «Все идет к тому, что грузинским властям придется выдворять Зурабишвили силой из президентского офиса». Такими словами политологи описывают развитие политического кризиса в Грузии – судя по целому ряду признаков, он подходит к своей кульминации. Для обеих сторон – и для Запада, и для правительства Грузии – исход этого противостояния имеет принципиальное значение. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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