Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
Канцлер ФРГ Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу; обсуждаются военная и гуманитарная поддержка со стороны Берлина.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет dpa. Это первая поездка Шольца в Киев за последние два с половиной года, передает РИА «Новости».
Визит оказался неожиданным, отмечает немецкое издание Spiegel.
В пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.
Ситуация вокруг поставок вооружений на Украину остается напряженной. Россия заявляет, что такие действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вооруженные поставки становятся законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку украинских военных на территории стран-членов, таких как Британия, Германия и Италия.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
В минувшие выходные в ходе своей первой предвыборной речи Шольц предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.