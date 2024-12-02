  • Новость часаРар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
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    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко
    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины
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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    2 декабря 2024, 13:37 • Новости дня

    Песков: Россия будет защищать свои интересы на Украине

    Песков заявил, что Россия продолжит добиваться целей на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжать добиваться своих целей для урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия продолжит добиваться своих целей и защищать интересы в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, развитие событий на Украине будет определяющим фактором, однако для России главным остается достижение поставленных целей. Он подчеркнул, что специальная военная операция продолжается. Ранее Валентина Матвиенко допустила возможность проведения переговоров по Украине в 2025 году, но подчеркнула, что многое зависит от развития ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, однако цели специальной военной операции сохраняются.

    1 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

    Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

    Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

    Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 20:56 • Новости дня
    Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Как сообщает РИА «Новости», Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о территориальных уступках для достижения мира с Россией. «Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами», – сказал Салливан.

    Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыто говорил о необходимости завершения войны через переговоры. Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих мирных переговоров. Согласно Салливану, основной задачей для США было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций.

    Салливан подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского. «В конечном итоге это его страна», – добавил он, подчеркивая важность самостоятельного решения Украины в этих вопросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 18:50 • Новости дня
    Зеленский исключил просьбу о вводе войск на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обратится к Западу с просьбой о вводе войск, опасаясь потери поддержки союзников, сообщает агентство Укринформ.

    Зеленский высказался о возможности ввода иностранных войск на территорию страны. По информации, переданной РИА «Новости», Зеленский отметил, что был бы рад такой помощи, но опасается последствий подобного обращения. «Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию», – заявил Зеленский, подчеркнув, что обращение с таким вопросом к Евросоюзу или НАТО может привести к прекращению поддержки со стороны половины союзников Киева.

    В беседе с агентством «Укринформ», Зеленский отметил, что неоднократно заявлял о желании получить помощь в виде иностранных войск, однако это может стать серьезным риском для Украины. Он считает, что вопрос о вводе войск может вызвать негативную реакцию у партнеров, и это может пошатнуть текущее сотрудничество с Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    2 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках

    Канцлер ФРГ Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с серебристым чемоданом в руках, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу; обсуждаются военная и гуманитарная поддержка со стороны Берлина.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет DPA. Это первая поездка Шольца в Киев за последние два с половиной года, передает РИА «Новости».

    Визит оказался неожиданным, отмечает немецкое издание Spiegel.

    В пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

    Ситуация вокруг поставок вооружений на Украину остается напряженной. Россия заявляет, что такие действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вооруженные поставки становятся законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку украинских военных на территории стран-членов, таких как Британия, Германия и Италия.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    В минувшие выходные в ходе своей первой предвыборной речи Шольц предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    2 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, в Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    По данным телеканала «Новости.Live», согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.

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    2 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины

    Политолог Скачко: Шольц привез в Киев чемодан, чтобы Зеленский собирал манатки и уезжал с Украины

    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Чемодан Олафа Шольца можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, европейский политик приехал в Киев «не с пустыми руками». Однако вполне возможно, что в чемодане ничего нет, и это послужит намеком Владимиру Зеленскому на то, что поддержка ЕС на исходе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Ситуация, конечно, выглядит крайне карикатурно. Лидеры крупных государств обычно не носят собственные вещи. Как правило, этим «за кадром» занимаются их помощники. Вцепившийся в огромный чемодан Олаф Шольц, стоящий на перроне, судя по всему, является символом, отражающим отношение ЕС к Киеву», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, интерпретировать этот образ можно по-разному. В первую очередь, напрашивается мысль о том, что канцлер ФРГ таким образом пытается продемонстрировать, что на встречу с Владимиром Зеленским он приехал не с пустыми руками. Европа сохраняет готовность поддерживать ВСУ, помогать им в рамках конфликта с Россией», – говорит он.

    «Но нельзя забывать и о том, что в последнее время рейтинг Шольца в Германии начал расти. Увеличение популярности многие аналитики объясняют образом миротворца. Он транслирует достаточно рациональную позицию по поводу необходимости урегулирования противоречий Киева и Москвы», – считает собеседник.

    «Учитывая данный факт, сложно представить, что в чемодане он мог привезти, например, деньги для военной поддержки Украины. Это противоречит его репутации сторонника дипломатии, да и перевозить столь крупные суммы в поезде достаточно глупо. В конечном счете, никто не может дать гарантий, что где-то рядом не прилетит «Орешник», – иронично заметил эксперт.

    «Превращать миллионы евро в обугленную труху никто не хочет. Поэтому, не исключаю, что чемодан вообще может оказаться пустым. С помощью такого жеста Шольц мог бы намекнуть Зеленскому: Западу больше нечего дать ВСУ, пора закругляться. Деньги и возможности Европы не могут растрачиваться бесконечно», – рассуждает он.

    «Таким образом, это событие могло бы стать символом единения сторонников США. Долгое время в ЕС шли споры о том, нужно ли помогать Украине. Отъявленными диссидентами выглядели, например, Венгрия и Словакия. Теперь же «командный дух» спасен: все понимают, что конфликт нужно заканчивать, и пустой чемодан Шольца будет тому подтверждением», – полагает собеседник.

    «Еще один подтекст, который я бы добавил лично от себя: Зеленскому подарили качественную «переноску» для личных вещей. Его власть ассоциируется с войной. И в мире, где боевые действия прекратятся, такому политику попросту нет места. Вот ему и дают чемодан, чтобы собирал манатки и уезжал», – заключил Скачко.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

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    2 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»

    Коломойский обвинил Зеленского в незаконной национализации активов «Укрнафты»

    Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский и его окружение захватили компанию «Укрнафта», прикрываясь военным положением и потребностями армии.

    Как передает ТАСС, Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты». Коломойский заявил, что отчуждение акций компании в конце 2022 года было инициировано Зеленским через верховного главнокомандующего для контроля над «Укрнафтой».

    В интервью агентству УНИАН бизнесмен заявил: «Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил о национализации «Укрнафты», хотя официальные документы говорят о другом». Он подчеркнул, что власти пытались незаконно национализировать предприятие, используя военное положение как предлог.

    Коломойский также отметил, что летом 2022 года Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Зеленского, предлагал ему отказаться от акций «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делам «Приватбанка». Бизнесмен считает, что нынешнее руководство «Укрнафты» связано с окружением Зеленского и превратило компанию в «кормушку коррупционеров».

    Доля «Укрнафты», ранее принадлежавшая Коломойскому, в ноябре 2022 года была конфискована государством по закону о принудительном отчуждении стратегически важного имущества. Сейчас «Нафтогаз Украины» является крупнейшим акционером компании, владея 50% плюс одной акцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ сообщила о масштабных хищениях в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта», а также стало известно об обыске в доме Игоря Коломойского по делу о махинациях в «Укртатнафте». Журналисты отмечали, что украинские олигархи, включая Коломойского, столкнулись с финансовыми трудностями после разрыва экономических связей с Россией.

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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники НАТО в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники НАТО, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

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    2 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории

    Зеленский заявил о невозможности ВСУ вернуть утраченные территории Украины

    Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не в состоянии вернуть утраченные территории, передает ТАСС.

    В интервью японскому агентству Kyodo Зеленский сказал: «У нашей армии для этого нет сил. Это правда», комментируя ситуацию с возвращением территорий.

    Кроме того, Зеленский отметил, что конфликт на Украине вступил в более сложный этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева, а Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России.

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    2 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 082 беспилотника, 586 ЗРК, 19 590 танков и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Между тем подполье сообщало об ударе по складу с ATACMS возле Черноморска.

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    2 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Украинские войска крупным калибром обстреляли Шебекино

    Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

    Tекст: Максим Попов

    На окраинах населенного пункта Шебекино в Белгородской области украинские боевики обстреливали жилые массивы крупнокалиберной артиллерией, сообщило Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

    По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

    На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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