Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии

Премьер Франции Лекорню заявил о солидарности с Данией по Гренландии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Франция выразила полную солидарность с властями Дании и Гренландии в вопросе защиты суверенитета Гренландии, передает ТАСС. Премьер-министр Себастьен Лекорню выступил с этим заявлением в парламенте, подчеркнув, что Франция, как и Дания, имеет собственные заморские территории и не может согласиться с попытками подрыва их суверенитета.

«Позиция французской дипломатии заключается в выражении полной солидарности с властями Дании и Гренландии. Я напоминаю, в том числе тем, кто, возможно, бывает очарован демонстрацией силы или ее проявлениями, что защита суверенитета других государств является условием защиты нашего собственного суверенитета», – отметил Лекорню.

Он напомнил, что Гренландия является датской автономной территорией, а Франция также владеет заморскими департаментами. По словам премьера, любые попытки поставить под сомнение суверенитет таких территорий могут создать угрозу и для Франции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в разных формах предлагал выкупить или аннексировать Гренландию, а его соратники ставили под вопрос право Дании контролировать этот остров.

Сейчас Гренландия официально входит в состав Дании с широкими правами автономии. В 1951 году США и Дания подписали отдельный договор о защите Гренландии: Вашингтон обязался оборонять остров от внешних угроз в рамках союзнических соглашений по НАТО.

Европейские страны во главе с Британией и Германией также обсуждают планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Европа сталкивается с выбором между поддержкой Украины и усилением позиций в Гренландии.

А заместитель председателя нижней палаты парламента Франции предложила рассмотреть вопрос выхода страны из НАТО из-за политики США.