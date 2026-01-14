Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.11 комментариев
Эксперт заявил о внесудебных казнях США с помощью гражданской авиации
Эксперт Степанов заявил о внеюридических казнях США с помощью Boeing 737 и Cessna
Военный эксперт Александр Степанов в интервью журналистам отметил, что США задействовали самолеты на базе гражданских моделей для ударов по морским целям с запуском управляемых ракет.
Пентагон использует замаскированные под гражданские самолеты для атак на морские цели. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что подобные действия представляют собой внеюридическую экстерриториальную казнь с применением сил специальных операций США.
По его словам, американские военные используют самолеты, созданные на базе гражданских моделей, в частности, усовершенствованные Boeing 737 и легкомоторные турбовинтовые Cessna. Эти машины способны запускать управляемые ракеты Hellfire из внутренних отсеков, такую тактику применял 160-й авиационный полк Night Stalkers, развернутый в Карибском бассейне.
Степанов отметил, что вооружение этих самолетов является избыточным для поражения незащищенных катеров и не соответствует характеру угрозы. По его словам, незаконное распространение наркотиков не приравнивается к деятельности террористических организаций, что делает применение внеюридических казней без судебного разбирательства предметом дискуссий среди американских экспертов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.
Напомним, что Соединенные Штаты 23 декабря разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.