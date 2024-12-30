Пентагон до ухода Остина назначил заседание по Украине

Остин перед уходом запланирова провести 25-е заседание контактной группы по поддержке Украины

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести заседание контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году, передает РИА «Новости». В мероприятии планируется участие главы украинского министерства обороны Рустема Умерова. Это будет двадцать пятая встреча контактной группы по обороне Украины, на которой западные союзники собираются представить дорожные карты по «эффективной и устойчивой» помощи Вооруженным силам Украины.



Смена власти в США ожидается 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все члены его команды, включая Остина. Между тем, власти США объявили о новой военной помощи Украине на сумму около 2,5 млрд долларов. Средства будут включать списания со складов американской армии в размере 1,25 млрд долларов и закупку новых вооружений на сумму 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Россия крайне негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, из которых 65,4 млрд были предоставлены с начала российской спецоперации.

Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов. Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK.