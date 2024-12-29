Tекст: Вера Басилая

В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил, что продолжение выделения денег, когда основная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, не даст значительных результатов.Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов, передает РИА Новости.

Он отметил, что западные политики не осознают, что деньги не могут решить проблемы Киева. Он подчеркнул, что это вызывает у него одно из самых тяжелых и мучительных впечатлений при освещении конфликта на Украине.

По словам Дэвиса, лидеры, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, «не могут понять элементарных вещей».

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 млрд долларов до ухода действующего главы государства в январе.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.