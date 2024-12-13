CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет

CNN сообщил о поставках США Украине до середины января сотен тысяч снарядов и бронетехники

Tекст: Вера Басилая

США планируют до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Это является частью усилий администрации Джо Байдена по поддержке Украины в рамках ранее объявленной военной помощи. Вся программа должна быть реализована до того, как Байден покинет пост президента США.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что «с настоящего момента и до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан руководит этими поставками. Он поручил министру обороны Ллойду Остину ускорить процесс доставки. Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о деталях предстоящих морских и воздушных перевозок.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

До этого избранный президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

Также США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.