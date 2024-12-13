Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.6 комментариев
США выделили Украине военную помощь на 500 млн долларов
США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает в себя боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен объяснил, что данный пакет входит в программу активизации военной помощи, о которой заявил президент США Джо Байден 26 сентября, передает ТАСС.
В пакет помощи входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, Украина получит беспилотники и средства противодействия им, бронетранспортеры MRAP, бронемашины HMMWV, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.
Также в поставку включены средства радиационной, химической и биологической защиты, различное оборудование и запчасти.
Помощь будет передана с американских складов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию. Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, но Киев заявляет, что проблемы ВСУ связаны с недостатка вооружений, а не мобилизацией.