В Пентагоне не смогли объяснить, что будет с оставшимися деньгами для Украины

Пентагон не смог ответить на вопрос о не потраченных за время президентства Байдена средствах для Украины

Tекст: Антон Антонов

«Я изучу ваш вопрос», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

Сейчас у США остается около 6,7 млрд долларов, предназначенных для военной помощи Украине. Из них 5,6 млрд выделены для отправки имущества со складов Пентагона, а 1,13 млрд – для закупки нового оборудования. Райдер подчеркнул, что объявление о новой помощи ожидается до завершения срока нынешней администрации.

Передача помощи осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку военного имущества со складов, а программа USAI – закупку нового оборудования для Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины. Госдеп сообщил, что США решили передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов.

Wall Street Journal указывала, что администрация Джо Байдена не успеет потратить все выделенные средства на военную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа из-за ограничений и логистических трудностей.