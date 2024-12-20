Reuters: Администрация Байдена объявит о пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Reuters: США в ближайшие дни предоставят Украине пакет помощи на 1,2 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о предоставлении нового пакета помощи Украине в ближайшие дни, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Пакет оценивается в 1,2 млрд долларов и включает артиллерийские боеприпасы, а также зенитные ракеты.

Эта помощь будет предоставлена через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой военная техника закупается у оборонных компаний, а не используется из существующих запасов. Reuters отмечает, что это может означать задержку в поставках на месяцы или даже годы, прежде чем техника поступит на фронт.

Агентство подчеркивает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа этот пакет может стать одним из последних шагов США в оказании прямой военной помощи Украине. С момента начала конфликта в феврале 2022 года Вашингтон уже направил Киеву помощь на общую сумму 175 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.

Между тем НАТО взяло на себя координацию доставки военной помощи Украине, что связано с изменениями в политике Вашингтона.