У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
НАТО взяла на себя координацию военной помощи Украине
НАТО взяла на себя координацию военной помощи Украине вместо США
Агентство Reuters сообщило, что НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине, что раньше делали Соединенные Штаты, это связано с изменениями в политике Вашингтона.
Этот шаг, хотя и был запланирован, откладывался на несколько месяцев. Теперь НАТО займется вопросами координации, что сделает ее роль в конфликте более активной, но не будет требовать направления в зону конфликта собственных войск, сообщает ТАСС.
Источник агентства Reuters уточняет, что такая координирующая роль НАТО является попыткой защитить процесс вооружения Украины от возможного изменения настроений в Вашингтоне с приходом администрации будущего президента Дональда Трампа. Однако, как подчеркивает источник, эффект от этого шага может оказаться ограниченным, поскольку поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в значительной степени зависеть от США.
Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.