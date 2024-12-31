Подполковник Дэвис заявил, что помощь США Киеву способствует гибели украинцев

Tекст: Вера Басилая

По его словам, выделение Конгрессом США дополнительных средств для помощи киевским властям приводит к новым смерти среди украинцев, передает ТАСС.

Девис отметил, что видео, на котором американские законодатели с украинскими флагами приветствуют утверждение законопроекта о поставках оружия Украине, иллюстрирует трагичность происходящего.

«Самое трагичное, что никто из них не осознавал, что подписал еще больше смертных приговоров для украинцев», – написал Дэвис на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России).

Дэвис подчеркнул, что поддержка Украине со стороны США не способствует достижению мира, а лишь усугубляет конфликт, увеличивая число жертв среди украинского населения.

В Пентагоне ранее заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов для Киева. Госсекретарь Энтони Блинкен позже сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.