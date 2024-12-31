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Подполковник Дэвис резко высказался о выделении Конгрессом помощи Украине
Подполковник Дэвис заявил, что помощь США Киеву способствует гибели украинцев
Новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война, по его мнению, не может быть выиграна, заявил отставной подполковник США Дэниел Дэвис.
По его словам, выделение Конгрессом США дополнительных средств для помощи киевским властям приводит к новым смерти среди украинцев, передает ТАСС.
Девис отметил, что видео, на котором американские законодатели с украинскими флагами приветствуют утверждение законопроекта о поставках оружия Украине, иллюстрирует трагичность происходящего.
«Самое трагичное, что никто из них не осознавал, что подписал еще больше смертных приговоров для украинцев», – написал Дэвис на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России).
Дэвис подчеркнул, что поддержка Украине со стороны США не способствует достижению мира, а лишь усугубляет конфликт, увеличивая число жертв среди украинского населения.
В Пентагоне ранее заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.
Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов для Киева. Госсекретарь Энтони Блинкен позже сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.