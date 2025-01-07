То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Еврокомиссия сообщила о высоком отборе газа из хранилищ ЕС при запасах 70%
Запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
Отбор газа из хранилищ Европейского Союза идет быстрее, чем в прошлом году, хотя запасы остаются на уровне 70%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Анны-Каисы Итконен на брифинге в Брюсселе. «Что касается безопасности поставок газа, мы констатируем, что есть высокий отбор по сравнению с январем прошлого года, но запасы все еще находятся на уровне 70%», отметила она.
Итконен добавила, что Еврокомиссия поддерживает контакты с европейскими странами, а также с Молдавией и Украиной в связи с прекращением соглашения о транзите российского газа через Украину. Комиссия активно работает с этими государствами для подготовки к возможным последствиям и мониторингу ситуации.
Она также подчеркнула, что Еврокомиссия не была участником соглашения о транзите газа через Украину. «Еврокомиссия лишь пытается смягчить последствия от его завершения», пояснила Итконен.
Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.