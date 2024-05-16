Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.7 комментариев
Минобрнауки: Упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов
Минобрнауки: Упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени
Исключение бакалавриата в новой системе высшего образования, которая будет внедрена с 2025 года, не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас, сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
По его словам, изменения национальной системы высшего образования не понесут издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам, передает ТАСС.
Могилевский добавил, что их дипломы сохранят свой вес, речь идет о новой точке отсчета в развитии системы образования.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет.