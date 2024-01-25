Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет

Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

Политолог Станислав Корякин рассказал о появлении новых российских профсоюзов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Внимание главы государства к сфере труда крайне важно, поскольку это весьма чувствительная тема из-за разных интересов у владельцев бизнеса и наемных работников. Именно защита интересов трудящихся всегда в приоритете у Путина, это базис для недопущения трудовых конфликтов в России как социальном государстве», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

«Профсоюзы – одна из немногих организованных общественных структур, которая досталась нам в наследство от Советского Союза. И функция этого объединения неизменна много десятилетий – это поддержка людей наемного труда. В этом процессе президент России выступает гарантом соблюдения прав и обязательств в трехстороннем сотрудничестве между работодателями, профсоюзами и государством. В необходимых случаях глава государства, безусловно, может выступать и арбитром для всех сторон. Он понимает, что права всех сторон должны быть защищены не только законодательно, но и организационно», – подчеркнул он.

«Надо сказать, что сейчас активно развиваются новые профсоюзы, они снова актуальны в нашей стране. Недавно я узнал, что появился профсоюз арбитражных управляющих. Люди осознают, что у них общие профессиональные интересы, их надо защищать от других участников коммерческих и трудовых отношений. А это является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда и взаимоотношений между работодателями и наемными работниками», – резюмировал эксперт.

В понедельник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Путин отметил: ФНПР существует 33 года, и за эти годы совместной работы федерация для правительства – часто неудобный партнер.

«Но все-таки вы в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», – указал глава государства. Шмаков согласился, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Запад вводит санкции, российская экономика продолжает ставить рекорды. Россия вошла в число трех стран мира, где выросла реальная заработная плата в 2023 году. В ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) говорится, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. В других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).