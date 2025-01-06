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Анонсирован визит Трампа-младшего в Гренландию
Трамп-младший собрался во вторник посетить Гренландию с частным визитом
Во вторник состоится частный визит Дональда Трампа-младшего, сына избранного президента США, в Гренландию, сообщил глава гренландского МИД Мининнгуак Клейст.
«Сын избранного американского президента Дональд Трамп-младший направляется в Гренландию», – приводит ТАСС текст сообщения телерадиокомпании DR.
Глава гренландского МИД отметил, что никаких запросов на встречу с правительством Гренландии Трамп-младший не направлял. Цель визита не указывается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о необходимости контроля США над Гренландией и уже в 2019 году ставил перед Данией вопрос о ее продаже. В январе премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании.
Гренландия, бывшая датской колонией до 1953 года, является самоуправляемой территорией, имеющей право провозгласить независимость. США более века претендовали на Гренландию и расширили на нее действие «доктрины Монро» после начала Второй мировой войны.