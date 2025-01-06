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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    21 комментарий
    6 января 2025, 22:58 • Новости дня

    Анонсирован визит Трампа-младшего в Гренландию

    Трамп-младший собрался во вторник посетить Гренландию с частным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник состоится частный визит Дональда Трампа-младшего, сына избранного президента США, в Гренландию, сообщил глава гренландского МИД Мининнгуак Клейст.

    «Сын избранного американского президента Дональд Трамп-младший направляется в Гренландию», – приводит ТАСС текст сообщения телерадиокомпании DR.

    Глава гренландского МИД отметил, что никаких запросов на встречу с правительством Гренландии Трамп-младший не направлял. Цель визита не указывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о необходимости контроля США над Гренландией и уже в 2019 году ставил перед Данией вопрос о ее продаже. В январе премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании.

    Гренландия, бывшая датской колонией до 1953 года, является самоуправляемой территорией, имеющей право провозгласить независимость. США более века претендовали на Гренландию и расширили на нее действие «доктрины Монро» после начала Второй мировой войны.

    5 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии

    Трамп назвал отказ Британии от добычи нефти в Северном море ошибкой

    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планы Британии отказаться от добычи нефти и газа в Северном море являются серьезной ошибкой, отметив необходимость отказаться от ветряных мельниц.

    Трамп в соцсети Truth Social выразил недовольство планами Британии по отказу от добычи нефти и газа в Северном море. Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой» и призвал власти страны открыть Северное море для добычи углеводородов. Он также подчеркнул, что Британии следует избавиться от ветряных мельниц, которые не оправдывают ожиданий, передает Газета.Ru.

    К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, связанной с американской нефтяной компанией Apache. В заявлении говорится, что из-за высоких налогов и экологических норм APA планирует прекратить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

    Ранее сообщалось, что британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

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    4 января 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом, подчеркнув, что это противоречит Конституции США.

    Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи Хуана Мерчана назначить вынесение ему приговора, передает РИА «Новости». По словам Трампа, это решение о назначении слушаний на 10 января противоречит Конституции США и угрожает его президентству.

    «Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», – написал он в Truth Social. Трамп также обвинил судью в заведомо незаконном требовании его явиться в суд.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора, но разрешил Трампу присутствовать онлайн. Суд отклонил просьбу адвокатов о прекращении дела, несмотря на обвинительный вердикт присяжных. Дело связано с обвинениями в фальсификации документов Trump Organization.

    Суд считает, что действия Трампа относятся к личным и не угрожают полномочиям исполнительной власти. Прокуратура настаивает на продолжении дела, несмотря на возможный президентский иммунитет Трампа. Защита утверждает, что Конституция ограничивает привлечение избранного президента к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нью-Йорке назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия в связи с прекращением федеральных дел против Трампа, демонстрирующую различные результаты до и после выборов.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 21:30 • Новости дня
    В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию

    The Hill: Республиканцы не рискуют спорить c Трампом из-за Панамского канала и Гренландии

    Tекст: Олег Исайченко

    Члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним конфронтацию, пишут американские СМИ.

    Как отмечает издание The Hill, республиканцы в Сенате и Конгрессе США не готовы противостоять избранному президенту Дональду Трампу в вопросах Гренландии и Панамского канала, поэтому «ломают голову» из-за его «грандиозных планов и амбиций».

    По словам конгрессмена Майкла Маккола, он не уверен в возможности законного приобретения канала.

    В свою очередь сенатор Джон Корнин не без иронии напомнил о том, что Штаты имеют свою историю экспансии, так как «США не всегда состояли из 50 штатов». «Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году», – напомнил он, однако уточнил, что идеи Трампа пока всерьез законодателями не обсуждаются.

    В то же время сенатор Рики Скотт указал на серьезность настроений Трампа по поводу Гренландии и Панамского, но при этом ему неизвестно, как избранный президент США собирается убедить Панаму и Данию в том, чтобы они приняли его точку зрения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.

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    6 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что победа Дональда Трампа на выборах предотвратила потерю цивилизации.

    Маск в своих соцсетях сделал заявление о значении победы Дональда Трампа на выборах президента США, передает РИА «Новости».

    Предприниматель подчеркнул в своем заявлении, что победа Трампа, по его мнению, имела критическое значение для сохранения цивилизации.

    Ранее Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене.

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    6 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

    Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

    В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

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    4 января 2025, 07:39 • Новости дня
    Белый дом решил оставить флаги приспущенными на инаугурацию Трампа

    Белый дом не изменил решение приспустить флаги на инаугурацию Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался пересматривать решение о приспущенных флагах в честь Джимми Картера, несмотря на критику Дональда Трампа, который считает, что это неуместно на фоне его инаугурации.

    Белый дом не будет пересматривать свое решение о приспуске флагов в память о бывшем президенте США Джимми Картере, несмотря на предстоящую инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    На брифинге Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о возможности изменения решения президента Джо Байдена о приспуске флагов. Она утвердила, что никаких изменений не будет. Это решение было принято в конце декабря после смерти 39-го президента США Джимми Картера в возрасте 101 года.

    Критика со стороны Трампа прозвучала в его социальной сети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что флаги останутся приспущенными во время его инаугурации, и заявил, что демократы якобы рады этому, так как не ценят Америку. Тем не менее, решение Байдена остается в силе, и флаги будут приспущены в течение 30 дней после смерти Картера, как предусмотрено указом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации, тогда как избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

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    6 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Зеленский расстроился из-за отсутствия приглашения на инаугурацию Трампа

    Зеленский признался в желании посетить инаугурацию Трампа и посетовал на отсутствие приглашения

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.

    «Я бы хотел», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Однако Зеленский отметил, что «не может приехать вот так, во время» конфликта на Украине, потому что Трамп «напрямую» не направил ему приглашения на инаугурацию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать. Зеленский заявил, что Трамп ждет его визита после своей инаугурации.


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    4 января 2025, 01:23 • Новости дня
    Суд назначил приговор Трампу на 10 января

    Приговор Трампу по делу о подлоге финансовых документов назначили на 10 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс.

    Как передает ТАСС, суд Нью-Йорка определил дату вынесения приговора Дональду Трампу на 10 января в деле о подлоге финансовых документов. Обвинения связаны с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которые были проведены через компанию Trump Organization.

    Трамп обязан явиться на слушание лично или в виртуальном формате. Его адвокат должен уведомить суд о выборе варианта участия до 5 января. Вынесение приговора назначено за несколько дней до инаугурации, которая состоится 20 января.

    Судья Хуан Мерчан отметил, что не намерен назначать Трампу наказание в виде лишения свободы. Он подчеркнул, что произнесение приговора необходимо до инаугурации, так как после вступления в должность президента Трамп обретет иммунитет.

    В мае Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Это первый случай в истории США, когда бывший президент признан виновным в преступлении. Первоначальное вынесение приговора было намечено на сентябрь, но затем отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа.

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    4 января 2025, 16:00 • Новости дня
    The Hill: Планы Трампа по Гренландии угрожают развалом НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приведение в жизнь планов избранного президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США может разрушить НАТО, пишет издание The Hill.

    Присоединение Гренландии к США при возражениях Дании может привести к катастрофическим последствиям для НАТО, так как Дания также является членом военного блока, пишет The Hill, передает РИА «Новости».

    Такой ход событий может разрушить альянс, так как ведущая держава не может нарушать территориальную целостность другого его члена.

    В конце декабря Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, также он пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией.

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    6 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Конгрессмен США призвал Трампа «не бросать Украину под автобус»

    Конгрессмен Маккол призвал Трампа при организации мирных переговоров «не бросать Украину под автобус»

    Tекст: Антон Антонов

    Для США недопустима потеря Украины, нужно предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой, заявил американский конгрессмен Майкл Маккол.

    Маккол высказался о важности сохранения Украины в сфере влияния США. По его мнению, возможная потеря Украины для Вашингтона окажется «ужасным политическим решением». По словам конгрессмена, в таком случае США будут «в проигрышной позиции по отношению к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    Маккол подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой. Конгрессмен отметил, что это задача, которую должен решить избранный президент Дональд Трамп. Маккол выразил сомнения в эффективности текущей политики администрации Джо Байдена, заявив, что она не дала Украине достаточных рычагов для переговоров.

    Конгрессмен добавил, что Трамп намерен «положить конец» кнфликту на Украине и «провести мирные переговоры». «Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус», – сказал конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский также смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

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    4 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп предложил Романа Пипко на пост посла в Эстонии

    Трамп предложил экс-главу Российско-американского фонда послом в Эстонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Романа Пипко на пост посла в Эстонии, отметив его опыт работы с международными правительствами.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Романа Пипко на должность американского посла в Эстонии, сообщает ТАСС. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув значительный опыт Пипко в международных отношениях и его эстонское происхождение.

    «Я с радостью объявляю, что выдвигаю Романа Пипко на должность нового посла Соединенных Штатов в Эстонии. Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – написал Трамп.

    Ранее Роман Пипко занимал важные должности, представляя интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также возглавлял Российско-американский фонд предпринимательства. Этот фонд был создан в 1995 году, объединившись с Фондом поддержки российских крупных предприятий и став частью Американского фонда инвестиций в России, который действовал до 2008 года.

    Трамп отметил, что Пипко также представлял интересы американских компаний на международной арене, ведя переговоры по вопросам, связанным с проектами в Монголии, Африке, России, Западной Европе и Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил демократов в намерении затянуть утверждение его кандидатов на должности в новой администрации. Йенс Столтенберг был назначен новым сопредседателем влиятельной Бильдербергской группы, что может означать смену стратегии организации. Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании.

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    6 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. В своем заявлении в соцсети TRUTH Social Трамп отметил, что многие жители Канады поддерживают эту идею и что это решение помогло бы устранить торговые барьеры между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что текущие торговые дефициты и субсидии, поддерживающие канадскую экономику, недопустимы для США. Он также выразил мнение, что именно понимание этих экономических реалий стало причиной отставки Трюдо.

    Кроме того, Трамп добавил, что объединение двух стран снизило бы налоги и обеспечило Канаде полную безопасность от внешних угроз, таких как российские и китайские корабли. В завершение своего обращения он заявил: «Вместе мы были бы великой нацией!».

    Напомним, в понедельник Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.

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    4 января 2025, 02:10 • Новости дня
    ФБР: подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе не был противником Трампа

    ФБР установило, что подозреваемый в подрыве Cybertruck не проявлял неприязни к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    ФБР США считает, что подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе не испытывал неприязни к Дональду Трампу, несмотря на связь с военным прошлым.

    Как передает ТАСС, Федеральное бюро расследований США обнаружило, что Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе, вероятно, страдал от посттравматического стрессового расстройства. Представитель ФБР заявил, что Лайвелсбергер не испытывал неприязни к Дональду Трампу.

    Инцидент произошел на территории гостиницы Trump International Hotel, когда взорвался пикап Cybertruck. В результате происшествия погиб один человек, а еще семеро получили ранения. Власти рассматривают это как потенциальный теракт.

    По данным телеканала Fox News, Лайвелсбергер ранее служил сержантом спецназа армии США и находился в отпуске. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, а также выполнял задания в Грузии, Республике Конго и на Украине.

    Параллельно с этими событиями, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, что привело к гибели 14 человек и ранению еще 30. Преступник, гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, был убит полицией, а при нем был обнаружен флаг террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не нашел связи по военной службе у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. ФБР и Министерство внутренней безопасности США разослали предупреждение о возможных повторных терактах, аналогичных инциденту в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.

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    6 января 2025, 06:16 • Новости дня
    Байден обвинил Трампа в угрозе демократии

    Байден накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов обвинил Трампа в угрозе демократии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что считает прежние действия избранного главы американского государства Дональда Трампа угрозой демократии.

    Байден заявил об этом накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов 5 ноября 2024 года. Комментируя события января 2021 года, он заявил: «Думаю, то, что он сделал, было настоящей угрозой демократии», – передает ТАСС.

    Байден выразил надежду, что «это позади». Он отметил важность возвращения к «базовой, нормальной передаче власти», добавив, что в данный момент передача осуществляется без проблем. Тем не менее он указал на наличие «внутренних проблем» в рядах республиканцев, хотя не стал уточнять, о чем именно идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин – в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.

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    6 января 2025, 09:35 • Новости дня
    Штурмовавший Капитолий «шаман» предсказал судьбоносное влияние Трампа на историю

    Участвовавший в штурме Капитолия «шаман» Анджели назвал приход Трампа поворотным моментом в истории США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец Джейк Анджели, известный как участник штурма Капитолия в костюме «шамана», считает приход избранного президента США Дональда Трампа к власти поворотным моментом в истории США, который может привести либо к процветанию, либо к «вымиранию».

    «Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу», – отметил Анджели, сообщает РИА «Новости».

    Джейкоб Ченсли, более известный как Джейк Анджели, стал популярным после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы предотвратить утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Фотография Анджели в меховой шапке с рогами быстро распространилась в мировых СМИ, сделав его символом тех событий.

    Позже, в 2021 году, Анджели был признан виновным в незаконных действиях во время проникновения в Капитолий. Суд приговорил его к тюремному заключению, штрафу в размере 2 тыс. долларов и трем годам под наблюдением после освобождения. В марте 2023 года он вышел на свободу и продолжает активно высказываться в публичном пространстве.

    Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

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    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

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    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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