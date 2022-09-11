11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

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11 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Крепость Калининград. Что строят в особом регионе России

Калининградскую область в последние месяцы принято называть осажденной крепостью Виталий Невар/ТАСС
Трудности с транзитом, напряженная обстановка вокруг границ – первое, что можно увидеть в новостях, когда речь заходит о Калининградской области. За тем, как в действительности живет регион, наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США толкают КНДР на применение ядерного оружия

Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре KCNA/REUTERS
В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и причем тут Соединенные Штаты Америки? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор. Подробности...
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Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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  • Таджикистан
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  • Улучшатся

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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

    Борис Толчинский
    кандидат политических наук, публицист
    		11 сентября 2022, 11:35

    Когда сверхновая звезда в далёком космосе взрывается, людям на Земле ещё долго кажется, что она на своём месте и продолжает им светить. Но её на самом деле уже нет, и чем раньше люди примут это, тем для них же лучше: у них будет время приготовиться к защите от последствий взрыва, от гамма-лучей, способных убить всё живое.

    Небоскрёбы Международного торгового центра, два на то момент самых высоких здания в мире, олицетворяли для многих из нас этот далёкий и могущественный космос. Они воплощали собой тысячелетнюю мечту возгордившихся людей о Вавилонской башне. Они тянулись к Богу, стремясь сравняться с ним, пусть не духовным, но торговым и финансовым могуществом. В мире, который венчали башни-близнецы, они и были храмами, только не Богу, а Мамоне, мировому капиталу. В том мире, который был разрушен 11 сентября 2001 года, они являлись самым зримым, понятным и могущественным символом глобального американского господства.

    Всесилие «Сияющего Града на Холме» тогда, на рубеже тысячелетий, казалось незыблемым и, по большому счёту, оправданным течением истории. О «конце истории» и её приходе к своему финалу, торжеству всеобщей либеральной демократии, с упоением вещали западные публицисты. За десять лет до этого мы потеряли ту страну, в которой родились, которую любили и которой дорожили. Нас постоянно убеждали в том, что путь социализма был ошибкой, что все победы и свершения СССР – не более чем морок, что за историю родной страны, за подвиги отцов и дедов необходимо каяться, и что глобальный рынок всё и всех рассудит, как это принято повсюду в «цивилизованном мире». Взамен нам предлагали путь в светлое капиталистическое прошлое, оно же – наше будущее.

    И вот оно – внезапно, этого никто не ожидал! – взорвалось, рухнуло, притом взорвалось и рухнуло самым беспощадным образом, в прямом эфире и в реальном времени, всё это происходило на наших глазах. И это рухнуло не чьё-либо, а наше будущее. Да, сегодня все мы сознаём, что оно было иллюзией – но тогда оно казалось ясным и реальным.

    Наше – значит общее: американцев, русских, европейцев – будущее всех, кто уповал на глобальный рынок как беспристрастного арбитра, всё и вся способного расставить на свои места, на США как светоч мировой цивилизации. Но как только башни пали, стало ясно: Мамона – ложный бог. Он может лишь смущать и соблазнять; он волен раздавать кредиты триллионами, вгоняя миллиарды людей в долговую кабалу; он властен одаривать самых преданных своих жрецов-олигархов золотыми дворцами и услаждать обманчивым комфортом своих прихожан-обывателей; но он непременно потребует за все свои «кредиты» плату послушанием, а с тех, кто не смирится – кровью.

    Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор.

    Это вектор распада 500-летнего глобального господства Запада и возрождения многополярного мира, нормального, естественного устройства человеческой цивилизации, каким оно было всегда с древних времён и до покорения европейцами Нового Света.

    Конвульсии однополярного мира начались сразу же после падения башен-близнецов. США вторглись в Афганистан для поиска и наказания экстремистов из «Аль-Каиды*», виновников теракта 11 сентября, которых укрывал «Талибан*» (оба движения запрещены в РФ). Американцы быстро свергли талибов и, пользуясь своей военной силой, утвердили у власти в Кабуле угодный им режим. Но ровно 20 лет спустя те же талибы захватили власть вновь, назначив день инаугурации своего правительства ровно на 11 сентября 2021 года. Но это не столько «троллинг», сколько жестокая насмешка истории. История любит такие насмешки, она не упускает случая показывать людям, как грубая сила, лишённая правды и здравого смысла, добивается результатов, прямо противоположных ожидаемым.

    Затем последовало вооружённое вторжение в Ирак. Там четверть века правил деспотический режим Саддама Хусейна, но он крепко держал страну, обеспечивал ей мир и порядок. Американцы обвинили Хусейна в разработке оружия массового поражения (что в итоге оказалось ложью), свергли и казнили. На смену порядку в Ирак пришёл хаос, открыв дорогу ещё более опасным экстремистским движениям, чем «Аль-Каида», таким как «Исламское государство*» (также запрещено в РФ). Из страны, которая после операции «Буря в пустыне» 1990 года никому не угрожала, Ирак сделался очагом и рассадником международного терроризма, угрожающим всему миру. Десятки тысяч боевиков со всех концов планеты прибывали туда, чтобы пополнить ряды «ИГ*», а сотни тысяч беженцев, вынужденные бросать свои дома и имущество, отправлялись в Европу, вызывая всё новые волны миграционного кризиса. В ряды этих беженцев также проникали экстремисты, которые устраивали теракты в мирных городах Европы.

    Сотворив хаос в Афганистане и Ираке, самоназначенный мировой гегемон на этом не успокоился. Теория «управляемого хаоса», взятая на вооружение администрацией Барака Обамы, требовала новых жертв. Ими стали светские автократии Ближнего и Среднего Востока, верные союзники США. Но они пали, преданные американцами и сметённые стихией «арабской весны». На смену им явились фундаменталисты, откровенные враги Америки и всей западной цивилизации. В Египте, крупнейшей и наиболее значимой стране арабского мира, воцарился хаос, и только благодаря армии, которой хватило решимости взять на себя ответственность за судьбу страны, Египет был спасён от участи Ирака. Следующей после Ирака жертвой «арабской весны» могла стать Сирия, но миротворческая операция России, начатая по просьбе законных властей этой страны, положила конец планам экстремистов и их пособников.

    Однополярный мир американской гегемонии рухнул вместе с башнями-близнецами, чтобы не возродиться больше никогда. Те, кто до сих пор грезит о подобии Америки в нашей стране, на самом деле гонятся за миражом, мечтой о прошлом: Америка, служившая им образцом для подражания, закончилась в тот самый день 11 сентября. И всё, что происходит с нею, с нами, с миром после этого символического рубежа – закономерные последствия крушения тех вавилонских башен. В физической реальности они давно упали, но в историческом времени ещё долго будут падать, задевая всех обломками – в Ираке, Ливии, Египте, Сирии, Афганистане и повсюду, где сломавшийся однополярный мир тщетно пытается спасти своё господство.

    Что касается России, ей не в чем упрекнуть себя в эту печальную годовщину. Она с самого начала твёрдо и последовательно поддерживала общую борьбу против международного терроризма. У нас был собственным трудный опыт борьбы с ним – на Северном Кавказе и в городах центральной полосы, где происходили теракты. Россия, победив в этой войне, с полной искренностью протягивала руку всем, кто пострадал от терроризма и готов противостоять ему. 11 сентября 2001 года Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил Джорджу Бушу-младшему, выразил соболезнования и поддержку. Но тот же Буш вторгся в Ирак вопреки настойчивым предостережениям России. Не её вина, что и в дальнейшем аргументы российской стороны игнорировались, и США со свойственным им высокомерием продолжали действовать по собственному произволу.

    Точно так же, с порога отметая все аргументы, замечания и предостережения России, они продолжают действовать и после специальной военной операции России на Украине. К чему их это привело, мы видим. И к чему в дальнейшем приведёт, легко себе представить. Оружие, которое Штаты с преступным легкомыслием поставляют киевскому режиму, сегодня стреляет по русским, но завтра может оказаться в руках террористов из какой-нибудь очередной «аль-каиды», смертельно ненавидящих Америку.

    Череда военно-политических и, что ещё важнее, нравственных провалов, кажется, немного остудила воинственный пыл гегемона. Во всяком случае, Джо Байден, служивший у Обамы вице-президентом, пока что не горит желанием посылать американских солдат сражаться. «Америка возвращается», – заявлял он, начиная собственную каденцию. И Америка в самом деле возвращается – но куда? К самой себе, чтобы решать свои проблемы, огромные, как её 30-триллионный государственный долг? Или же она возвращается к идеям «экспорта демократии» и «управляемого хаоса»? Теперь это называется «борьбой демократий с автократиями» – теория столь же нелепая, сколь и ложная. Можем ли мы быть уверены, что, если завтра, не дай Бог, произойдёт какое-либо новое трагическое происшествие в Америке, она опять не ринется искать виновных, назначая их направо и налево, чтобы снова наводить свои порядки на далёких от Соединённых Штатов рубежах?

    Куда бы ни возвратилась Америка, она всегда будет возвращаться к своим пепелищам, к развалинам Международного торгового центра, к своему 11 сентября. Это крушение прежней Америки и родовая травма новой, которую нам только предстоит увидеть, когда (и если) она действительно найдёт в себе силы пережить и преодолеть её.

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