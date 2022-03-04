Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

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4 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из враждебной для них Украины в Россию? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Где эти пацифисты были все предыдущие годы, когда США утюжили одну страну за другой, без счета убивая мирное население? Держали свои языки глубоко в задницах? Так пусть засунут их туда снова. Подробности...

Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Украине нужна денацификация

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 16 комментариев

США потеряли Латинскую Америку

Байден оправдался за провал на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
    Герман Садулаев

    Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		4 марта 2022, 13:30

    В ответ на один из пустых и нелепых вопросов представителя западного СМИ о спецоперации России на Украине наш министр Лавров коротко напомнил о войне, которую США вели в Ираке. А вот чуть-чуть подробнее, просто чтобы освежить в памяти факты.

    В 2003 году страны «абсолютного добра» – США и союзники – вторглись в суверенное независимое государство Ирак, чтобы свергнуть законное правительство, жестоко и цинично казнить легитимного главу государства и захватить контроль над интересными им месторождениями полезных ископаемых. Ирак ничем не угрожал ни Америке, ни Европе. Поводом для вторжения послужили «сведения» об оружии массового поражения, которые оказались фальсифицированными.

    Турецкий дипломат в разговоре с российским журналистом недавно назвал страшную цифру жертв американской агрессии в Ираке: три миллиона человек. Наверное, это количество включает в себя все демографические и косвенные потери. Но есть данные о прямых потерях и жертвах. Сведения о погибших мирных жителях разнятся от 116 до 655 тысяч человек. Самым нижним и полностью доказанным порогом потерь среди мирного населения считается оценка Всемирной организации здравоохранения: войсками Америки и их союзниками была убита 151 тысяча мирных жителей Ирака.

    Давайте вдохнем, выдохнем и еще раз прочитаем. 151 тысяча. Не 151 мирный житель. А 151 тысяча мирных жителей. Представьте себе эту гору трупов. Всего за три года войны, с 2003-го по 2006-й (далее военные действия продолжались и количество жертв росло). Каждый год силы «абсолютного добра» убивали по 50 тысяч мирных жителей. В этом не было никакой – ни политической, ни военной – необходимости. Просто тупая жестокость.

    В те страшные годы весь мир сплотился против агрессора. На Америку были наложены беспрецедентные санкции. Весь ООН проголосовал за то, чтобы исключить Америку из ООН. Триста восемьдесят государств прервали с США дипломатические отношения. Журналисты всего мира выступили единым фронтом против агрессора. Американских студентов отчислили из всех университетов мира, а профессоров выгнали с работы. Американских туристов выставили из отелей, а авиакомпании отказались их перевозить и возвращать деньги. По всему миру даже в магазинах сознательные граждане отказывались обслуживать американцев. На каждой площади больших городов шли митинги в поддержку Ирака. Все аккаунты в социальных сетях украшали себя флагом Ирака. Творческая интеллигенция всех стран собирала деньги на помощь борющемуся с агрессией режиму Саддама Хусейна. «Порнхаб» провел акцию: Саддам, мы с тобой! Все сервисы «Порнхаба» стали бесплатными для иракцев, а для американцев заблокированы. «Эппл», «Майкрософт», «Мерседес», «Адидас» и еще шестьсот семьдесят четыре международных бренда заявили об уходе с американского рынка. Все активы всех американцев и американского государства во всем мире были заблокированы, арестованы и конфискованы. Мир испытал невиданное доселе единение в стремлении наказать и остановить Вашингтон! Или нет.

    Фото: DAVID GUTTENFELDER/AP/ТАСС

    На самом деле весь «цивилизованный мир» тихонько поддакивал Америке. Ведь это совсем другое. Ложь, лицемерие и трусость – вот девиз, который должен быть выбит на гербе «демократического Запада».

    В 2001 году США в ответ на теракты 11 сентября начали операцию в Афганистане (в чем логика? Причем тут Афганистан? Никто так и не понял). Это война длилась до 2021 года. 20 лет. Пока в прошлом году американцы не сбежали, роняя башмаки и военную технику. Пишут, что было случайно убито там и сям до 34 тысяч мирных жителей. Не 34 мирных жителя, а до 34 тысяч мирных жителей. Но, скорее всего, гораздо больше.

    Кстати, о собственных потерях США и союзников. В Афганистане погибло, по разным данным, от 3482 до 11 834 военнослужащих НАТО и сотрудников ЧВК. А вот в Ираке очень вероятно, что 25 128. Или больше. Америка постоянно ведет где-нибудь какую-нибудь войну. Гробы, покрытые американским звездно-полосатым флагом, ежегодно сотнями и тысячами прибывают в США. Но американское общество как бы привыкло. После Вьетнама (давайте вспомним еще про Вьетнам, да?) особых массовых антивоенных протестов нет. Ну убивают и убивают. Умирают и умирают. Такова плата за то, что мы – Америка. Парни и девушки из США уходят служить в армию и многие из них возвращаются домой в гробах или покалеченными. Это никого не удивляет и не расстраивает. Кроме семей погибших и раненых. Но семьи получают деньги, так что и с ними всё окей.

    Стоит ли после всего вышесказанного принимать за чистую монету весь этот антироссийский массовый психоз, который устраивают «мировые СМИ», всю эту «антивоенную» истерию? Где эти пацифисты были все предыдущие годы, когда США утюжили одну страну за другой, без счета убивая мирное население? Держали свои языки глубоко в задницах? Так пусть засунут их туда снова. Только те немногие, единичные журналисты, которые рассказывали о жертвах войны в Ираке, Афганистане, Сербии и других странах, подвергшихся американской агрессии, имеют моральное право сейчас хоть что-то вякать относительно военной операции на Украине. Но такие журналисты и в Донбасс могли приехать, и там увидеть жертвы и разрушения. Они должны знать, что война началась не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году, и всё это время шла, унося жизни невинных людей.

    Я посмотрел от начала до конца пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Я не увидел ни одного профессионального, честного, объективного журналиста со стороны западных СМИ. Только кликуши, истерички и пропагандисты. Коллективный Запад всё больше похож на коллективного Геббельса. Они бьются в какой-то идеологической агонии. А значит, морально враги России уже проиграли.

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