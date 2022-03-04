Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

В ответ на один из пустых и нелепых вопросов представителя западного СМИ о спецоперации России на Украине наш министр Лавров коротко напомнил о войне, которую США вели в Ираке. А вот чуть-чуть подробнее, просто чтобы освежить в памяти факты.

В 2003 году страны «абсолютного добра» – США и союзники – вторглись в суверенное независимое государство Ирак, чтобы свергнуть законное правительство, жестоко и цинично казнить легитимного главу государства и захватить контроль над интересными им месторождениями полезных ископаемых. Ирак ничем не угрожал ни Америке, ни Европе. Поводом для вторжения послужили «сведения» об оружии массового поражения, которые оказались фальсифицированными.

Турецкий дипломат в разговоре с российским журналистом недавно назвал страшную цифру жертв американской агрессии в Ираке: три миллиона человек. Наверное, это количество включает в себя все демографические и косвенные потери. Но есть данные о прямых потерях и жертвах. Сведения о погибших мирных жителях разнятся от 116 до 655 тысяч человек. Самым нижним и полностью доказанным порогом потерь среди мирного населения считается оценка Всемирной организации здравоохранения: войсками Америки и их союзниками была убита 151 тысяча мирных жителей Ирака.

Давайте вдохнем, выдохнем и еще раз прочитаем. 151 тысяча. Не 151 мирный житель. А 151 тысяча мирных жителей. Представьте себе эту гору трупов. Всего за три года войны, с 2003-го по 2006-й (далее военные действия продолжались и количество жертв росло). Каждый год силы «абсолютного добра» убивали по 50 тысяч мирных жителей. В этом не было никакой – ни политической, ни военной – необходимости. Просто тупая жестокость.

В те страшные годы весь мир сплотился против агрессора. На Америку были наложены беспрецедентные санкции. Весь ООН проголосовал за то, чтобы исключить Америку из ООН. Триста восемьдесят государств прервали с США дипломатические отношения. Журналисты всего мира выступили единым фронтом против агрессора. Американских студентов отчислили из всех университетов мира, а профессоров выгнали с работы. Американских туристов выставили из отелей, а авиакомпании отказались их перевозить и возвращать деньги. По всему миру даже в магазинах сознательные граждане отказывались обслуживать американцев. На каждой площади больших городов шли митинги в поддержку Ирака. Все аккаунты в социальных сетях украшали себя флагом Ирака. Творческая интеллигенция всех стран собирала деньги на помощь борющемуся с агрессией режиму Саддама Хусейна. «Порнхаб» провел акцию: Саддам, мы с тобой! Все сервисы «Порнхаба» стали бесплатными для иракцев, а для американцев заблокированы. «Эппл», «Майкрософт», «Мерседес», «Адидас» и еще шестьсот семьдесят четыре международных бренда заявили об уходе с американского рынка. Все активы всех американцев и американского государства во всем мире были заблокированы, арестованы и конфискованы. Мир испытал невиданное доселе единение в стремлении наказать и остановить Вашингтон! Или нет.

На самом деле весь «цивилизованный мир» тихонько поддакивал Америке. Ведь это совсем другое. Ложь, лицемерие и трусость – вот девиз, который должен быть выбит на гербе «демократического Запада».

В 2001 году США в ответ на теракты 11 сентября начали операцию в Афганистане (в чем логика? Причем тут Афганистан? Никто так и не понял). Это война длилась до 2021 года. 20 лет. Пока в прошлом году американцы не сбежали, роняя башмаки и военную технику. Пишут, что было случайно убито там и сям до 34 тысяч мирных жителей. Не 34 мирных жителя, а до 34 тысяч мирных жителей. Но, скорее всего, гораздо больше.

Кстати, о собственных потерях США и союзников. В Афганистане погибло, по разным данным, от 3482 до 11 834 военнослужащих НАТО и сотрудников ЧВК. А вот в Ираке очень вероятно, что 25 128. Или больше. Америка постоянно ведет где-нибудь какую-нибудь войну. Гробы, покрытые американским звездно-полосатым флагом, ежегодно сотнями и тысячами прибывают в США. Но американское общество как бы привыкло. После Вьетнама (давайте вспомним еще про Вьетнам, да?) особых массовых антивоенных протестов нет. Ну убивают и убивают. Умирают и умирают. Такова плата за то, что мы – Америка. Парни и девушки из США уходят служить в армию и многие из них возвращаются домой в гробах или покалеченными. Это никого не удивляет и не расстраивает. Кроме семей погибших и раненых. Но семьи получают деньги, так что и с ними всё окей.

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Стоит ли после всего вышесказанного принимать за чистую монету весь этот антироссийский массовый психоз, который устраивают «мировые СМИ», всю эту «антивоенную» истерию? Где эти пацифисты были все предыдущие годы, когда США утюжили одну страну за другой, без счета убивая мирное население? Держали свои языки глубоко в задницах? Так пусть засунут их туда снова. Только те немногие, единичные журналисты, которые рассказывали о жертвах войны в Ираке, Афганистане, Сербии и других странах, подвергшихся американской агрессии, имеют моральное право сейчас хоть что-то вякать относительно военной операции на Украине. Но такие журналисты и в Донбасс могли приехать, и там увидеть жертвы и разрушения. Они должны знать, что война началась не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году, и всё это время шла, унося жизни невинных людей.

Я посмотрел от начала до конца пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Я не увидел ни одного профессионального, честного, объективного журналиста со стороны западных СМИ. Только кликуши, истерички и пропагандисты. Коллективный Запад всё больше похож на коллективного Геббельса. Они бьются в какой-то идеологической агонии. А значит, морально враги России уже проиграли.