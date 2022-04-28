Впервые опубликованы кадры причастных к теракту 11 сентября угонщиков самолетов

Впервые СМИ опубликовали кадры видеозаписей, на которых видны причастные к атакам 11 сентября в США.

Отмечается, что сняты они до терактов. Видео демонстрировалось в эфире телеканала CBS. По данным канала, кадры были получены британской полицией через две недели после терактов, но ранее они не публиковались, передает Telegram-канал «RT на русском».

Телеканал утверждает, что на запись попали Наваф аль-Хазми и МиХдар, которых называют угонщиками лайнеров, врезавшихся в башни-близнецы, также виден саудовский подданный Омар аль-Баюми, подозреваемый в причастности к атакам.

Канал сообщает, что видео было снято в Сан-Диего в феврале 2000 года.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.